Egypte verbiedt nikab op school: 'Onderdeel aanpak conservatieve islam'

In Egypte gaat vandaag een verbod in op het dragen van een nikab op school. Een nikab is een sluier die het hele gezicht bedekt behalve de ogen. Studenten en scholieren mogen nog wel een hoofddoek dragen.

De nieuwe regel gaat in op de eerste dag van het academische jaar. Scholen beginnen in Egypte op zaterdag. In een verklaring van het ministerie van Onderwijs staat dat vrouwelijke studenten en scholieren de keuze hebben hun haar te bedekken "op basis van haar persoonlijke voorkeur, zonder druk van buitenaf". In de verklaring staat ook dat ouders op de hoogte moeten zijn van hun dochters keuze.

"Het is de rol van leraren om leerlingen voor te bereiden op deze verandering", zegt de minister. "Daarbij moeten zij rekening houden met de leeftijd en psychologische staat van de leerling."

Journalist Joost Scheffers in Egypte vertelt in het NOS Radio 1 Journaal dat de regel onderdeel is van een pakket aan maatregelen om de kwaliteit van het Egyptische onderwijs te verbeteren. "Zo wordt het onder meer verboden om smartphones te gebruiken op het schoolplein en mag er niet meer worden gerookt op school."

Contact met leerling

Een argument voor het nikabverbod is dat docenten leerlingen moeten kunnen aankijken om contact te maken, legt Scheffers uit. Hoewel de ogen niet bedekt zijn, maakt een nikab dat contact lastig. "Daarnaast is met het dragen van een nikab identificatie vrijwel onmogelijk. Dat maakt examens best fraudegevoelig."

De maatregel is ook politiek, zegt Scheffers. "President Sisi wil het ultraconservatieve islamisme aanpakken. Nadat hij aan de macht was gekomen heeft hij de Moslimbroederschap, een conservatieve islamitische beweging, met een militaire coup afgezet. Sindsdien probeert hij alles wat in zijn ogen te conservatief is naar zijn hand te zetten."

'Schending grondwet'

In Egypte wordt verschillend gereageerd op de maatregel. Mensenrechtengroepen zeggen dat de Egyptische grondwet religieuze vrijheid beschermt en dat een nikabverbod op school een schending is van burgerlijke vrijheden. De Nationale Vrouwenraad heeft gezegd het niet eens te zijn met de beslissing omdat het de keuzevrijheid van vrouwen inperkt.

Bovendien vrezen tegenstanders dat de maatregel ertoe zal leiden dat sommige meisjes niet meer naar school gaan of worden overgeplaatst naar een meisjesschool.

Toch zijn ook veel mensen het wel eens met de regel, zegt Scheffers. "Zij vinden de nikab niet meer van deze tijd en zouden het kledingstuk het liefst helemaal uit het straatbeeld zien verdwijnen."

Scheffers verwacht dat de nieuwe regel vandaag en de komende tijd voor veel reuring zal zorgen op scholen. "Zeker op het platteland heb je ontzettend conservatieve schoolhoofden. Het zal de vraag worden of zij inderdaad meisjes naar huis gaan sturen, of de nikab stiekem toch toelaten in het klaslokaal."

Verbod in Frankrijk

Vorige maand kondigde Frankrijk een verbod aan op het dragen van de abaya, een los vallend gewaad tot de grond met lange mouwen. Volgens de Franse minister van Onderwijs schendt het gewaad de strikte seculiere regels op school. Het dragen van een hoofddoek is al jaren verboden in Franse klaslokalen.

Op de eerste schooldag begin deze maand werden tientallen meisjes die een abaya droegen naar huis gestuurd.