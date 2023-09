Slecht begin OKT: slordig serverende volleyballers schenken zege aan Canada

De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi verloren. In het Chinese Xi'an ging de ploeg van coach Roberto Piazza met 3-2 onderuit tegen Canada: 21-25, 25-23, 26-24, 18-25, 10-15.

Nederland, tiende op de wereldranglijst, was in juli in de Nations League nog met 3-1 te sterk voor de nummer dertien van de wereld. Maar nu zat Oranje zelden goed in het duel. Met name serverend stapelden de volleyballers fout op fout.

Op wilskracht en dankzij de klasse van Nimir Abdelaziz kwam het nog op 2-1 in sets. Toen ook Abdelaziz begon te delen in de malaise, was er geen redden meer aan. De Canadezen bleven koel en konden juichen na Oranjes 26ste servicefout.