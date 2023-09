Week vol schimmige fusieberichten rond Jumbo-Visma, maar nog geen duidelijkheid

Maar dat Plugge en de zijnen bij Lefevere en zijn wonderkind Remco Evenepoel uit zouden komen, had niemand verwacht. Of zoals oud-Tourwinnaar Geraint Thomas het in zijn podcast verwoordde: "Jumbo haat Remco en Remco haat Jumbo, dat gaat toch niet werken?"

Het leverde meer vragen op dan antwoorden. Uiteraard, het Jumbo-Visma van Richard Plugge is sinds dit jaar op zoek naar een andere hoofdsponsor nadat supermarktketen Jumbo bekend had gemaakt uiterlijk eind 2024 uit de gezamenlijke wieler- en schaatsploeg te stappen. Dus de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor was al even aan de gang.

De tombola begon op zondagavond, ergens tussen 18.00 en 19.00 uur. Een pushbericht van het online medium Wielerflits. 'Jumbo-Visma werkt aan fusie met Soudal-QuickStep.' Het bericht sloeg bij wielervolgers in als een bom. De beste ploeg van de wereld, die alle grote rondes in 2023 op zijn naam schreef, gaat samen met een ander topteam?

Al een week staat de telefoon bij Jumbo-Visma roodgloeiend. En ook de gsm van Patrick Lefevere, teambaas van Soudal-QuickStep, rinkelt sinds zondag onafgebroken. Want er speelt iets in wielerland.

Het zette Lefevere afgelopen maandag - een dag na het Wielerflits-bericht - aan tot het sturen van een interne mail, waarin hij afsloot met de dringende oproep om voorlopig niet met media te praten over de kwesties. In een mum van tijd kreeg wielermedium Global Cycling Network (GCN) de mail in handen en publiceerde: "Renners Soudal-QuickStep op de hoogte gebracht van lopende gesprekken over mogelijke fusie".

Of zou hij dat op de voorlaatste dag van de Vuelta al stiekem hebben laten doorschemeren? "Het is mooi om te zien dat Jonas en nu Sepp mijn rol overnemen", zei hij in een reactie op de Vuelta-zege van zijn ploeggenoot Sepp Kuss. Zelf eindigde Roglic als derde.

Of het een met het ander te maken heeft, is niet duidelijk, maar donderdag was ook de dag dat duidelijk werd dat Primoz Roglic het team gaat verlaten.

Terwijl Specialized, de fietsensponsor van Evenepoel en co, gesprekken zou voeren met Jumbo-Visma, zal er ook op het hoofdkantoor van het huidige fietsmerk Cervélo met de wenkbrauwen worden gefronst. Dat merk heeft in 2021 immers een contract voor onbepaalde tijd afgesloten met de Nederlandse ploeg.

Lefevere reageerde wel op een gerucht dat hij recentelijk op bezoek is geweest bij Jumbo-Visma in Den Bosch. Hij deed het af als 'bullshit'. "Ik was nooit op de service course van Jumbo-Visma."

Mocht het bericht kloppen, dan blijft de Sloveen, die Jumbo-Visma de eerste eindzege(s) bezorgde in grote rondes, steken op vier gewonnen rondes in Nederlandse dienst.

Wat dit allemaal betekent voor de renners, is het grootste vraagteken. Jumbo-Visma heeft al 27 renners onder contract voor 2024. Daar kunnen de 23 professionals van Soudal-QuickStep niet allemaal bij (er geldt een maximum van 30 renners per WorldTour-team).

Maar bovenal: gaat het wel samen? Grote namen als Vingegaard, Evenepoel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe in één ploeg? En wat te zeggen van alle verzorgers en ploegleiders van Lefevere, waar gaan zij heen? Aan de andere kant van de Noordzee heeft Ineos voor volgend jaar nog slechts 15 renners gecontacteerd.

Domeinnaam geregistreerd

Gelukkig is er op zaterdagochtend altijd de wekelijkse column van Lefevere in Het Nieuwsblad. Daarin bevestigde hij de gesprekken over een fusie en dat er een letter of intent (intentieverklaring) is getekend om samen verder te gaan. Het is volgens Lefevere de bedoeling dat kopman Evenepoel voor de ploeg blijft rijden.

Maar de Belgische ploegbaas gaf ook aan dat het nog lang niet in kannen of kruiken is. Sterker, als het Amerikaanse Amazon inderdaad als sponsor instapt bij de ploeg, dan zou een samenwerking zelfs weleens op losse schroeven kunnen komen te staan.

Het moge duidelijk zijn: beide partijen zijn in gesprek, maar de uitkomst is nog allerminst zeker. De domeinnaam www.soudalvisma.com is onlangs al gereserveerd. En ook www.vismasoudal.com is al geclaimd. Maar door wie? Wordt vervolgd.