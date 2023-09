Bondgenoot Trump bekent schuld in zaak verkiezingsmanipulatie Georgia

Een van de achttien medeverdachten van oud-president Trump in het proces over verkiezingsmanipulatie in Georgia, pleit schuldig aan meerdere aanklachten in die zaak. Trump-aanhanger Scott Hall heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie, die inhoudt dat hij zich neerlegt bij een proeftijd van vijf jaar en een boete, maar in ruil daarvoor wel getuigt tegen zijn medeverdachten. Vooral dat laatste is van belang.

Hall is een van de negentien beklaagden in de omvangrijke samenzweringszaak in de staat Georgia, waarin naast Hall en Trump ook onder meer Trumps advocaat Rudy Giuliani en oud-stafchef Mark Meadows zijn aangeklaagd. Het OM in Georgia wil met die zaak aantonen dat er sprake was van een criminele samenzwering om de verkiezingsuitslag in de staat ongeldig te laten verklaren, ook al wisten betrokkenen dat er geen fraude was gepleegd.

De 59-jarige Hall heeft verklaard schuldig te zijn aan vijf aanklachten in de zaak, waarin hij ervan wordt beschuldigd dat hij onrechtmatig toegang heeft verkregen tot apparatuur en gegevens van een verkiezingsbureau in Georgia. Hij zou samen met andere Trumpaanhangers op zoek zijn geweest naar bewijs van verkiezingsfraude, maar door onrechtmatig toegang te verkrijgen tot de stemsystemen overtrad hij zelf de wet.

Kleine speler, belangrijke getuigenis

De voorheen totaal onbekende Republikein is een kleine speler in het grote samenzweringsproces, maar de schikking die hij nu heeft getroffen in ruil voor een relatief lage straf is van grote betekenis. Onderdeel van de schikking is dat Hall moet getuigen in de zaak, waardoor hij een belangrijke bron kan zijn van belastende informatie tegen zijn medeverdachten. Dat maakt zijn getuigenis dus eigenlijk veel belangrijker dan zijn veroordeling.

Met name voor Trumps advocaat Sidney Powell kan de schikking met Hall slecht nieuws zijn. Powell, die destijds veel ongefundeerde theorieën over kiesfraude verspreidde, wordt ervan beschuldigd dat ze nauw betrokken was bij de onrechtmatige toegang van Hall tot de apparatuur en gegevens. Als Hall nu tegen haar getuigt, verhoogt dat de druk op haar om ook informatie vrij te geven die belastend kan zijn voor andere medeverdachten.

Scott Hall is de eerste verdachte die bereid is om te praten over de andere aangeklaagden. Dat hij daartoe bereid is, wordt door sommige deskundigen uitgelegd als "het eerste dominosteentje dat valt", zoals bijvoorbeeld oud-aanklager Barb McQuade, tegenwoordig hoogleraar in Michigan, het omschrijft. Daarmee suggereert ze dat na Hall meerdere verdachten belastende verklaringen over elkaar zullen gaan afleggen.

'Heksenjacht'

Oud-president Trump en de rest van de verdachten houden vooralsnog vol dat ze onschuldig zijn. Trump spreekt zelf van een politiek proces en een heksenjacht. Ondertussen maakt het OM in Georgia zich op voor ten minste twee zittingen in het proces. Een van die zaken dient op 23 oktober, daarin staat onder anderen Sidney Powell terecht.