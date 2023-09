Australische visser dood na botsing met walvis

In Australië is een visser om het leven gekomen door een botsing met een walvis. De 61-jarige man sloeg overboord door de deining die het dier veroorzaakte toen het aan de oppervlakte kwam. Ook een andere opvarende belandde in het water, maar die man van 53 overleefde het ongeluk.

De mannen waren in de vroege ochtend Botany Bay bij Sydney op gegaan om te vissen. Hun boot werd rond 06.00 uur leeg aangetroffen door een passerend schip.

De mannen bleken toen al zo'n 45 minuten in het water te liggen. Volgens de politie had de overlevende er alles aan gedaan om zijn bewusteloze mededrenkeling bij zich te houden, maar mocht hulp niet meer baten.

De politie spreekt van een bizar ongeluk. "Deze mannen wilden zich vanochtend wat vermaken door te vissen en dat is uitgelopen op een tragedie", zei een woordvoerder.

Walvissentrek

Het is niet precies duidelijk wat voor soort walvis de boot heeft geraakt. In Australische wateren komen dertig verschillende soorten voor, waarvan er tien een aanzienlijke grootte hebben.

Hoewel dodelijke ongelukken met walvissen maar weinig voorkomen, zegt een deskundige dat de walvissentrek langs Sydney dit jaar opvallend groot is. Hij waarschuwt daarom voldoende afstand te houden.

"De walvissen willen niemand kwaad doen, maar ongelukken gebeuren", redeneert hij. Daarom wordt een afstand van 100 meter aangeraden bij volwassen dieren en het drievoudige als er een kalf meezwemt.