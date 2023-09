Wekdienst 30/9: Meerdere politieke congressen • Verkiezingen Slowakije

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar aan het spoor gewerkt wordt.

Wat kun je vandaag verwachten?

De ChristenUnie en Bij1 houden beide een verkiezingscongres. De leden gaan in vergadering over de kieslijst en het verkiezingsprogramma. Ook Forum voor Democratie en 50Plus hebben bijeenkomsten.

Bij de dagelijkse blokkade van de snelweg A12 in Den Haag krijgt Extinction Rebellion mogelijk steun van Duitse medestanders.

De verkiezingen zijn begonnen in Slowakije. De Slowaken kunnen kiezen tussen twee uitersten. De pro-Russische SMER-SD van oud-premier Robert Fico en de liberale PS gaan aan kop in de peilingen.

Vandaag is het de laatste kans voor Republikeinen en Democraten om het eens te worden over een nieuwe overheidsbegroting. Lukt het niet, dan gaan veel overheidsdiensten voorlopig dicht.

Wat heb je gemist?

Renée Soutendijk heeft het Gouden Kalf gewonnen voor beste hoofdrol in een speelfilm voor haar rol in Sweet Dreams. De film won ook de belangrijkste prijs: het Gouden Kalf voor beste film. De film, waarmee dit jaar het Nederlands Film Festival werd geopend, evenaarde met zes prijzen het recordaantal van Brimstone uit 2017.

De satirische film Sweet Dreams vertelt het verhaal van de familie van een Nederlandse suikerfabrikant op een afgelegen Indonesisch eiland in de nadagen van het koloniale tijdperk.

Het is de tweede keer dat de 66-jarige Soutendijk de prestigieuze filmprijs mee naar huis mag nemen. In 1985 won ze de Gouden Kalf als oeuvreprijs.

Ander nieuws uit de nacht:

VS roept Servië op om zich terug te trekken uit grensgebied met Kosovo: De Amerikaanse regering heeft er bij Servië op aangedrongen zich terug te trekken uit het grensgebied met Kosovo. Volgens de VS is er in het zuiden van Servië een "ongekende hoeveelheid" geavanceerde Servische artillerie en tanks in stelling gebracht.

In Leeuwarden is in een woning een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld en meegenomen.

Tweede aanhouding in zaak van omgezaagde 'Robin Hood-boom': De Britse politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor het omzagen van een van de beroemdste bomen van Groot-Brittannië: de Sycamore Gap Tree in Northumberland.

En dan nog even dit:

Op honderden plekken in het land worden schapen dood aangetroffen door blauwtong. Een oplossing voor het virus is er nog niet. Deze schapenfokker in Oosterwolde (Gelderland) is al achttien schapen verloren.