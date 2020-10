Politieachtervolging met snelheden van 250 km/u, twee mannen aangehouden

Bij een politieachtervolging op de A1 zijn vannacht snelheden van 250 kilometer per uur gehaald. In Amsterdam-Noord werd een auto met Duits kenteken uiteindelijk tot stoppen gedwongen door de politie. Twee mensen zijn aangehouden, bevestigt de politie na berichtgeving van AT5.

De achtervolging begon op de A1 bij afslag Laren. Daar negeerde de automobilist een stopteken van de politie. De agenten namen de afslag, maar de bestuurder reed vol gas richting Amsterdam.

Daarop werd de Amsterdamse politie ingeschakeld. Die zag de Mercedes met hoge snelheid rijden op de ringweg A10. De automobilist reed via de Zeeburgertunnel naar Amsterdam-Noord, waarop meerdere politieauto's de achtervolging inzetten.

Botsing

De auto reed richting een vestiging van McDonald's. Volgens een woordvoerder van de landelijke eenheid probeerde een politieauto de Mercedes daar in te halen. De bestuurder probeerde dat te voorkomen door zijn auto ervoor te gooien, waarop de twee auto's met elkaar en een derde voertuig in botsing kwamen. Er raakte niemand gewond.

De twee mannelijke inzittenden konden worden aangehouden. Het gaat om een 31-jarige in Kosovo geboren man met de Deense nationaliteit en een Irakees van 21. Die laatste kon zich niet legitimeren en is door de politie aangegeven bij de vreemdelingendienst.

Twee vrouwen die ook in de auto zaten zijn niet aangehouden. Het voertuig is in beslag genomen.