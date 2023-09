Franciscus gebruikt invloed: Rooms-Katholieke Kerk krijgt nieuwe kardinalen

Vanochtend krijgen 21 nieuwe kardinalen op het Sint-Pietersplein uit handen van paus Franciscus een rode kardinaalshoed en een nieuwe ring. Met de benoemingen oefent Franciscus invloed uit op wie de volgende paus zal zijn. Achttien van de nieuwe kardinalen zijn jonger dan 80 jaar en hebben stemrecht bij het volgende conclaaf, de 'pausverkiezing'. Voor drie 80-plussers is de kardinaalstitel een beloning voor vele jaren van trouwe dienst.

Een aantal van de nieuwe benoemingen ligt voor de hand, want die hoort bij de functie die de nieuwe kardinalen bekleden binnen de Curie, het bestuursapparaat van de Kerk. Ze staan aan het hoofd van belangrijke afdelingen (dicasteries genaamd), zoals de Amerikaan Robert Francis Prevost die over de bisschoppen gaat en de Argentijn Victor Manuel Fernández. Hij houdt zich bezig met de geloofsleer.

Maar Franciscus zet ook kardinalen neer op onverwachte plekken. Zoals in Jeruzalem, waar het hoofd van de rooms-katholieken, de Italiaan Pierbattista Pizzaballa, nu de rode bonnet ontvangt. Een kardinaal in het Heilige Land, waar vele christelijke kerkgemeenschappen samenleven, is bijzonder en vol symbolische waarde.

En dan zijn er de Verenigde Staten, waar de pauselijke ambassadeur Christophe Pierre beloond wordt voor zijn inspanningen om de vaak zeer conservatieve Amerikaanse bisschoppen achter het beleid van de paus te krijgen. Zonder veel succes overigens. Met zijn nieuwe kardinaalstitel zal zijn gezag misschien toenemen.

Aantal kardinalen moet op peil blijven

De belangrijkste taak van een kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk is het kiezen van een nieuwe paus. Hij kan natuurlijk ook zelf gekozen worden tijdens de stemrondes van het conclaaf in de fraai versierde Sixtijnse Kapel. Paus Paulus VI (1963-1978) bepaalde dat het aantal kardinalen tijdens de pauskeuze rond de 120 moet liggen.

Kardinaal word je over het algemeen na een lange kerkelijke loopbaan. De meeste kardinalen zijn dan ook niet de jongsten. Hun stemrecht bij een conclaaf vervalt op hun tachtigste verjaardag. Af en toe overlijdt er ook iemand die die leeftijd nog niet bereikt heeft. Vandaar dat pausen met enige regelmaat nieuwe kardinalen benoemen ("creëren" is de officiële term), om ervoor te zorgen dat het aantal kieskardinalen op peil blijft.

De omwenteling van Franciscus

Het is vandaag de negende keer sinds zijn verkiezing in 2013 dat paus Franciscus de groep kardinalen ververst. Met zijn creaties heeft hij het kiescollege dat zijn opvolger moet bepalen op een revolutionaire manier gewijzigd. Vroeger voerden de Europeanen de boventoon en waren de Italiaanse kardinalen zelfs oververtegenwoordigd. Bij het conclaaf van 2013 waren van de 115 kardinalen die meestemden maar liefst 28 Italianen.

Helemaal vreemd is dat trouwens niet. Tot de verkiezing van de Poolse paus Johannes Paulus II in 1978 waren alle pausen sinds 1523 Italianen. Ook werd het bestuursapparaat in Rome grotendeels door Italianen bemand. Daarnaast was het gebruikelijk dat aartsbisschoppen van belangrijke Italiaanse steden automatisch kardinaal werden.

Franciscus heeft daar een einde aan gemaakt en het aantal Italiaanse kardinalen drastisch naar beneden gebracht. Hij kiest ervoor om kardinalen te geven aan landen in de periferie van de wereld. Op plaatsen waar maar weinig katholieken zijn of waar katholieken het niet gemakkelijk hebben. Denk aan Tonga, Haïti en Papua-Nieuw-Guinea. Vandaag krijgen landen als Zuid-Afrika, Zuid-Soedan, Tanzania, Maleisië en Hongkong (China) een kardinaal.