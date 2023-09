VS roept Servië op om zich terug te trekken uit grensgebied met Kosovo

Servië en Kosovo liggen al lang met elkaar overhoop. Kosovo is een voormalige provincie van Servië, die zich in 2008 eenzijdig onafhankelijk verklaarde. Zo'n honderd landen, waaronder Nederland, erkennen de onafhankelijkheid, maar Servië beschouwt Kosovo nog steeds als een Servische provincie. Eind jaren 90 vochten beide landen een oorlog uit, die werd beëindigd na bombardementen van de NAVO op Servische doelen.

In Kosovo wonen bijna twee miljoen mensen. Ongeveer 90 procent is van Albanese afkomst. In het noorden wonen ook zo'n 50.000 etnische Serviërs. Zij erkennen de regering van Kosovo en Kosovaarse overheidsinstellingen niet. Het land wil lid worden van de Europese Unie, maar heeft nog geen uitzicht op het lidmaatschap, onder meer omdat niet alle EU-landen de onafhankelijkheid erkennen.