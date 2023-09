Tweede aanhouding in zaak van omgezaagde 'Robin Hood-boom'

De boom werd beroemd doordat die te zien was in een sleutelscène in Kevin Costners film Robin Hood: Prince of Thieves uit 1991. Sindsdien ging de esdoorn ook als 'Robin Hood Tree' door het leven en behoorde tot de meest gefotografeerde bomen van Groot-Brittannië.

Donderdag ontdekten wandelaars dat de tweehonderd jaar oude esdoorn was omgezaagd. Kort erna werd een 16-jarige jongen aangehouden voor vernieling. Hij is voorlopig vrijgelaten.

De 60-jarige man die nu vastzit werd gisteravond gearresteerd. De politie van Northumberland zegt dat deze tweede arrestatie laat zien hoe serieus de zaak wordt genomen.

Ondanks de arrestaties is er nog veel onduidelijk over het motief van de vernieling. "Hoewel er opnieuw een arrestatie is verricht, bevindt dit onderzoek zich nog in de beginfase. Daarom willen we het publiek blijven vragen om met informatie te komen die kan helpen om de zaak op te lossen.

De BBC meldt dat er inmiddels forensisch onderzoek is verricht bij de boom. "In mijn 31 jaar sporenonderzoek, heb ik nooit onderzoek verricht naar een boom", zei een van de politiemensen.