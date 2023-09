Explosief veiliggesteld in Leeuwarden, omliggende woningen ontruimd

In Leeuwarden is in een woning een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld en meegenomen.

Uit voorzorg zijn een aantal omliggende woningen aan de Woudstraat ontruimd. Zodra de straat is vrijgegeven, mogen de bewoners weer terug.

Gisteravond kreeg de politie een melding dat er mogelijk een explosief in een woning lag. Nadat agenten een verdachte situatie hadden aangetroffen werden de woningen ontruimd en werd de EOD ingeschakeld. Die constateerde dat het inderdaad om een explosief ging.

In het huis waar het explosief lag, was niemand aanwezig. Er is niemand aangehouden. De politie doet onderzoek.