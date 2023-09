Ramos (37) frommelt kopbal Yamal (16) in eigen doel; Barcelona aan kop

Barcelona is in ieder geval een nacht koploper van LaLiga. Thuis op de Montjuïc versloegen de Catalanen de bezoekers uit Sevilla met 1-0. Doelpuntenmaker was Sergio Ramos. De 37-jarige verdediger van Sevilla, net teruggekeerd bij zijn jeugdliefde uit Andalusië, frommelde een kopbal van de 16-jarige Lamine Yamal in eigen doel. Daardoor stijgt de ploeg van trainer Xavi, met een wedstrijd meer gespeeld, naar de koppositie in Spanje, twee punten boven Real Madrid en één punt boven Girona, die zaterdag tegen elkaar spelen.

Het piepjonge talent Yamal, 16 jaar en 79 dagen oud, liet voor rust nog weinig zien. Met de kille blik van een veteraan had de dribbelaar enkele verwijtende handgebaren van Robert Lewandowski en Joao Felix weggewuifd, toen hij ietwat egoïstisch op doel had geschoten, waar hij misschien had moeten voorgeven. Maar een kwartier voor tijd was de jongste debutant voor Spanje en Barcelona ooit wel belangrijk bij de winnende goal. Zijn kopbal werd door de 21 jaar oudere Ramos in eigen doel gelopen. Hand in hand Het was niet de eerste keer dat Ramos en Yamal elkaar ontmoetten. In 2016 liepen ze hand in hand Camp Nou binnen voor El Clasico. Yamal droeg een 'Merci Johan'-shirt, als ode aan de destijds onlangs overleden Johan Cruijff.

