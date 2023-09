Sweet Dreams evenaart recordaantal Gouden Kalven, Soutendijk Beste Hoofdrol

Renée Soutendijk heeft het Gouden Kalf gewonnen voor beste hoofdrol in een speelfilm voor haar rol in Sweet Dreams. De film won ook de belangrijkste prijs: het Gouden Kalf voor beste film. De film, waarmee dit jaar het Nederlands Film Festival werd geopend, evenaarde met zes prijzen het recordaantal Kalveren van Brimstone uit 2017.

De satirische film Sweet Dreams vertelt het verhaal van de familie van een Nederlandse suikerfabrikant op een afgelegen Indonesisch eiland in de nadagen van het koloniale tijdperk.

Het is de tweede keer dat de 66-jarige Soutendijk de prestigieuze filmprijs mee naar huis mag nemen. In 1985 won ze de Gouden Kalf als oeuvreprijs.

'Werd tijd'

Volgens Soutendijk werd het wel een keer tijd dat ze een nieuw Gouden Kalf won. "Ik heb heel veel gedaan in de tussentijd", zei de actrice in het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen. "Ik heb heel veel theater gedaan, veel in het buitenland gedraaid en ook daar prijzen gewonnen. Dus het is niet dat ik helemaal weg was, maar ik ben wel altijd op zoek naar die kleine pareltjes die daar geschreven worden."

Ook Florian Myjer won een Gouden Kalf voor zijn rol in Sweet Dreams (Beste Bijrol). De film viel ook in de prijzen in de categorieën Beste Camera (Emo Weemhoff) en Beste Costume Design (Bernadette Corstens).

Ena Sendijarević won de prijs voor beste regie. Sendijarević zei in NOS Met het Oog op Morgen dat ze hoopt dat door de prijs meer mensen naar de film gaan. "Ja, ik hoop dat dat ervoor zorgt dat het publiek nu ook Sweet Dreams gaat vinden en dat iedereen komt kijken."

Belangrijkste filmprijs

De Gouden Kalveren zijn de belangrijkste filmprijzen van Nederland. Ze worden sinds 1981 jaarlijks uitgereikt aan het einde van het Nederlands Film Festival.

Eerder op de dag werd al bekend dat het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een dramaserie gewonnen is door Eva Crutzen. Cabaretière Crutzen speelt de hoofdrol in de serie Bodem en schreef ook het script van de zesdelige komische dramaserie. Die verschijnt volgend jaar op tv.

De publieksprijs ging naar De Tatta's, een film over een familie die noodgedwongen haar enorme huis in moet ruilen voor een flat. De film was een groot succes in de Nederlandse bioscopen: meer dan 400.000 mensen zagen de film.