Kopgroep van acht in de Giro • Van der Poel: 'Had liever AGR gereden'

De zeven koplopers hebben De Moeren achter zich gelaten. Hun voorsprong is ietsje teruggelopen en bedraagt nog ruim 3 minuten.

Mathieu van der Poel heeft inmiddels één helper minder in zijn Alpecin-Fenix-ploeg. Senney Leysen is afgestapt. Hij was betrokken bij een valpartij. Ook Lukas Pöstlberger heeft Gent-Wevelgem na een valpartij voor gezien gehouden.

De kopgroep: Mark Cavendish (Bahrain), Alexis Gougeard (AG2R), Alexander Konysjev (Mitchelton-Scott), Leonardo Basso (Ineos), Julien Morice (B&B), Kenny Molly (Bingoal) en Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen).