Kopgroep van vijf in de Giro • Pedersen wint Gent-Wevelgem

Nu de rook is opgetrokken in Gent-Wevelgem, is er een sterke kopgroep van negen man over. Met een kleine 50 seconden voorsprong.

Nederland is vertegenwoordigd door Mike Teunissen. Verder zien we Florian én Gianni Vermeersch, Gougeard, Trentin, Vanmarcke, Rowe, Pedersen en Küng.

Van der Poel en Van Aert houden zich nog relatief koest in de grote groep. Voor de tweede keer vandaag wordt nu de Kemmelberg bedwongen.