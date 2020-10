Duel Van der Poel en Van Aert bij Gent-Wevelgem • Giro trekt bergen in

Ook in België is de koers begonnen: Gent-Wevelgem bij de mannen is van start gegaan. In Ieper, en niet in Deinze zoals de afgelopen zeventien jaar het geval was. Na 232,5 kilometer fietsen door de Vlaamse heuvels wordt, vermoedelijk rond 16.00 uur, de finish in Wevelgem bereikt.

Op wie moeten we hier letten? Mathieu van der Poel en Wout van Aert springen er natuurlijk bovenuit. Ook de winnaar van vorig jaar, Alexander Kristoff, is weer van de partij.