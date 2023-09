Chaos in Van Gogh Museum vanwege Pokémonkaarten

In het museum hangen tot begin januari Pokémonschilderijen die zijn gebaseerd op bekende werken van Vincent van Gogh.

Het Van Gogh Museum werkt samen met Pokémon in de aanloop naar het 50-jarig jubileum van het museum. Het doel is het trekken van een nieuw publiek, zei directeur Emilie Gordenker bij de aankondiging van de samenwerking.

Zeldzame Pokémonkaarten worden vaak voor enorme bedragen verkocht: ze leveren soms wel tienduizenden tot honderdduizenden euro's op. Omdat de Pokémonkaarten in het Van Gogh Museum een beperkte oplage hebben, verwachten handelaren dan ook dat deze kaarten veel waard worden.

De samenwerking van het Van Gogh Museum en Pokémon heeft geleid tot chaos in de museumwinkel. Op beelden op sociale media is te zien dat volwassenen zich massaal op de Pokémonpromotiekaarten storten, die gratis te krijgen zijn na een museumbezoek waarbij Pokémon-opdrachten worden uitgevoerd.

De speciale promotiekaarten zijn niet alleen te krijgen in het Van Gogh Museum, staat op de website van het museum. Ook in de officiële Pokémonwinkels ze verkrijgbaar. Het X-account van Pokémon laat weten dat de alle producten uit de collectie uitverkocht zijn. Op een later moment zullen er nieuwe kaarten verkrijgbaar zijn.