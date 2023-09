Oranje-honkballers lopen EK-finale mis na eerste nederlaag ooit tegen Spanje

De honkballers van het Koninkrijk der Nederlanden zijn in de halve finales van het EK verrassend uitgeschakeld door Spanje. Oranje, dat nog nooit verloor van de Spanjaarden, kwam in Tsjechië op een 6-1 voorsprong, maar ging uiteindelijk met 7-6 onderuit.

Zondag speelt de Nederlandse ploeg, die al 24 EK-titels op zak heeft en zich sinds 2021 regerend Europees kampioen mag noemen, de troostfinale tegen Duitsland. Spanje strijdt dan om de titel tegen Groot-Brittannië.

Van serieuze tegenstand was op het EK tot vanavond nog geen sprake geweest voor het team van bondscoach Evert-Jan 't Hoen. In de groepsfase won de titelverdediger met ruime cijfers van achtereenvolgens Frankrijk (9-0), Oekraïne (16-3) en Kroatië (15-2). Gisteren werd in de kwartfinale ook Israël met 12-2 eenvoudig opzijgezet.

Spanje was op papier de sterkste tegenstander tot nu toe. Met spelers met wortels in honkballanden als Cuba, Venezuela en de Dominicaanse Republiek horen de Spanjaarden al jaren bij de Europese top. In de voorgaande 39 ontmoetingen ging de winst wel altijd naar Nederland, maar in de laatste vier onderlinge duels was de marge drie keer slechts één punt.

Twee homeruns

Ook in Tsjechië werd het weer spannend. Met tweehonkslagen van Ray-Patrick Didder en Delano Selassa en een homerun van Juremi Profar begon Oranje voortvarend en liep het vlot uit naar 4-0.

De Spanjaarden maakten in de vierde inning pas hun eerste punt na een tweehonkslag. Met drie Spanjaarden op de honken forceerde werper Tom de Blok meteen daarna een strikeout, waardoor het 4-1 bleef.