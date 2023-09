Noodweer legt New York lam, waarschuwingen voor overstromingen

Het noodweer treft naar verluidt zo'n 23 miljoen mensen in delen van New Jersey, New York en Connecticut. Voor de stadsdelen Brooklyn, Long Island, Queens, Manhattan en New Jersey wordt gewaarschuwd voor onverwachte overstromingen.

Gouverneur Kathy Hochul heeft inwoners opgeroepen zo min mogelijk te reizen en thuis te blijven. "De regen is nog niet over. Het is extreem gevaarlijk om door de ondergelopen straten te reizen. Blijf veilig", schrijft Hochul op X.

In New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege aanhoudende regenval en overstromingen. Op beelden is te zien hoe straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen.

Het grote metronetwerk van de stad New York is praktisch lamgelegd, op sociale media is te zien hoe het water bij sommige stations tot heuphoogte is gestegen. In bussen staan mensen op de stoelen om geen natte voeten te krijgen.

Orkaan Ida

Het regent al de hele week flink in de regio, volgens de crisisdienst van New York heeft de stad te maken met de natste dag sinds orkaan Ida in 2021 door het gebied raasde. Toen kwamen inwoners van New York en New Jersey vast te zitten in ondergelopen kelders. Ida eiste in totaal aan 107 mensen het leven; 87 in de Verenigde Staten, 20 in Venezuela.