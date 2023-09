Noodweer legt New York lam: straten en metro's ondergelopen, zeeleeuw ontsnapt

Het noodweer treft naar verluidt zo'n 23 miljoen mensen in delen van New Jersey, New York en Connecticut. Voor de stadsdelen Brooklyn, Long Island, Queens, Manhattan en New Jersey wordt gewaarschuwd voor onverwachte overstromingen. Brandweermannen hebben zes mensen moeten bevrijden uit kelders en zo'n 150 scholen zijn ondergelopen.

De overstromingen hebben onder meer geleid tot flinke vertragingen en honderden geannuleerde vluchten bij de vliegvelden LaGuardia, JFK en Newark. Het grote metronetwerk van de stad New York is praktisch lamgelegd, op sociale media is te zien hoe het water bij sommige stations tot heuphoogte is gestegen. In bussen staan mensen op de stoelen om geen natte voeten te krijgen.

Gouverneur Kathy Hochul heeft inwoners opgeroepen zo min mogelijk te reizen en thuis te blijven. "De regen is nog niet over. Het is extreem gevaarlijk om door de ondergelopen straten te reizen. Blijf veilig", schrijft Hochul op X. Ook vandaag wordt veel regen verwacht.

Op de luchthaven JFK is sinds 1948 in een dag niet zoveel regen gevallen als gisteren. In drie uur tijd viel er in de wijk Brooklyn evenveel regen als normaal gesproken in een maand.

In New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege aanhoudende regenval en overstromingen. Op beelden is te zien hoe straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen.

Door een overstroming in de Central Park Zoo lukte het een zeeleeuw te ontsnappen uit haar verblijf. Onder toeziend oog van dierentuinpersoneel verkende het dier enige tijd de omgeving en zwom daarna terug naar haar vertrouwde omgeving, zegt de dierentuindirecteur in een verklaring. De dierentuin was gesloten vanwege het noodweer.

Wetenschappers zeggen tegen CNN dat de hevige regenval het gevolg is van klimaatverandering. De atmosfeer werkt als een soort spons: door de warmte kan die meer water vasthouden, waarna die de spons als het ware uitwringt, met plensbuiten als gevolg. "De droevige werkelijkheid is dat ons klimaat sneller verandert dan onze infrastructuur aankan", zegt Rohit Aggarwala, hoofd van de New Yorkse klimaatafdeling.

Orkaan Ida

Het regent al de hele week flink in de regio, volgens de crisisdienst van New York heeft de stad te maken met de natste dag sinds orkaan Ida in 2021 door het gebied raasde. Toen kwamen inwoners van New York en New Jersey vast te zitten in ondergelopen kelders.

Ida eiste in totaal aan 107 mensen het leven; 87 in de Verenigde Staten, 20 in Venezuela.