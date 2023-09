Dit is wat we nu weten over de schietpartijen in Rotterdam

Er is vandaag meer bekend geworden over de verdachte van de dodelijke schietpartijen in Rotterdam. Hij zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Volgens de politie is het waarschijnlijkste scenario dat Fouad L. gericht handelde. Op de twee plekken waar hij zijn slachtoffers maakte, wordt nog onderzoek gedaan. In het Erasmus MC, waar hij docent Jurgen Damen doodschoot, kwam hij anderen tegen die hij met rust liet. Een getuige vertelde dat F. "aan het schreeuwen was dat we weg moesten", maar dat hij hen niets deed. Wel dreigde hij met een vuurwapen.

Student geneeskunde Ymke Vermeij was in het Erasmus MC toen ze nietsvermoedend de schutter tegen het lijf liep. Hij richtte een wapen op haar en begon te schreeuwen. "Pas toen hadden we door: shit, dit is hem." - NOS

Het Erasmus MC was door het OM eerder dit jaar per brief geïnformeerd dat L. een verleden had van dierenmishandelingen en ander verontrustend gedrag. Daarop besloot het Erasmus MC dat psychologisch onderzoek nodig was voordat L. eventueel in aanmerking zou komen om het diploma voor basisarts te ontvangen, vertelde de onderwijsinstelling vandaag. Volgens het Erasmus MC beloofde L. aanvankelijk mee te werken, maar deed hij dat niet. Politie brengt examencommissielid in veiligheid Vandaag werd ook bekend dat de politie gisteren een van de commissieleden die besluiten over toekenning van de diploma's in veiligheid heeft gebracht in het Erasmus MC. "De politie ontving tijdens de zoekactie signalen dat de dader het gemunt had op de examencommissie." Het gaat waarschijnlijk om de voorzitter van de examencommissie. Wat de relatie tussen de doodgeschoten docent Damen en L. was, zegt de universiteit niet. Uit berichten die de verdachte zeer waarschijnlijk zelf plaatste op internetforum 4Chan blijkt dat hij woedend was op de universiteit. Hij beweerde dat er een excuus werd gezocht om hem weg te sturen en dat hij daarom tot alcoholisme verviel. Hij noemde de naam van Damen niet, maar wel die van een andere docent die het volgens hem op hem gemunt had. Bekijk een reconstructie van de gebeurtenissen in Rotterdam:

Op 28 september schoot Fouad L. op het Heiman Dullaertplein en in het Erasmus MC drie mensen dood. Een reconstructie van wat we nu weten. - NOS