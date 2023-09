Na 27 jaar verdachte opgepakt voor moord op rapper Tupac Shakur

De voormalig crimineel Duane 'Keffe D' Davis, die eerder op de dag werd opgepakt door de politie in Las Vegas, wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Dat heeft de openbaar aanklager bekend gemaakt. De arrestatie wordt gezien als een doorbraak in de zaak die nooit werd opgelost.

Davis is door de openbaar aanklager formeel in staat van beschuldiging gesteld. "We hebben een sterk vermoeden dat hij verantwoordelijk is voor de moord op Tupac Shakur en dat hij schuldig bevonden zal worden aan moord met gebruikmaking van een dodelijk wapen", aldus de openbaar aanklager voor een rechtbank.

Eerder deze zomer doorzocht de politie van Las Vegas al het huis van Davis in Henderson, een voorstad van Las Vegas. Daar werden onder meer computers, een telefoon, harde schijf, verschillende wapens en het tijdschrift Vibe uit 1996 met op de cover Shakur in beslag genomen.

In de 27 jaar dat het onderzoek loopt zou Davis al eerder ondervraagd zijn omdat hij mogelijk in de auto had gezeten van waaruit Tupac Shakur doodgeschoten werd. In interviews en in een in 2019 uitgekomen autobiografie maakte Davis daar ook geen geheim van.

Tupac Shakur, wiens artiestennaam 2Pac was, werd op 7 september 1996 voor een stoplicht in Las Vegas neergeschoten. Hij zat in een konvooi toen er naast zijn auto een witte Cadillac stopte, van waaruit hij werd beschoten. De 25-jarige artiest overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

Postuum geëerd

Shakur wordt gezien als een van de grootste namen die de hiphopwereld heeft voortgebracht. Hij werd groot in de jaren 90, toen de zogenoemde gangsterrap populair was. De artiest heeft wereldwijd meer dan 75 miljoen platen verkocht en speelde ook in films.

In 2017 werd de rapper postuum toegevoegd aan de Rock & Roll Hall of Fame. Dat gebeurde op initiatief van zijn collega Snoop Dogg. In juni dit jaar kreeg de rapper een ster op de Hollywood Walk of Fame.