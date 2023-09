'Boeren registreren ten onrechte duizenden hectares land dat van overheid is'

Boeren hebben duizenden hectaren overheidsgrond ten onrechte als eigen landbouwgrond laten registeren. Hierdoor hebben zij mogelijk ten onrechte landbouwsubsidies ontvangen, blijkt uit onderzoek van onderzoeksjournalistiek platform Investico. Dat dit gebeurde was al bekend, maar de omvang nog niet.

Boeren moeten hun landbouwgrond laten registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De geregistreerde grootte bepaalt hoeveel subsidie boeren kunnen aanvragen en hoeveel mest zij mogen uitrijden. Maar die dienst controleert niet standaard of het land echt van de boer is of dat de boer het mag gebruiken.

De journalisten onderzochten registraties bij 36 gemeenten, provincies en waterschappen. Van de 749 landbouwgronden die boeren lieten registreren, waren er 192 waar wat mis mee was. Het ging onder meer om bermen en graslanden, ijsbanen en in één geval zelfs om een natuurgebied. Volgens de onderzoekers komt dat omgerekend naar heel Nederland neer op zo'n 24.000 hectare aan onrechtmatig opgegeven overheidsgrond, een oppervlakte ter grootte van Amsterdam.

Niet allemaal fraudeurs

Investico bestrijdt dat alle boeren die deze registraties lieten doen meteen ook fraudeurs zijn. Zo zeggen sommige boeren dat ze wel al mondeling toestemming hebben gehad van ambtenaren of dat ze een bepaalde plek al tientallen jaren gebruiken en niet beter weten.

De RVO laat in een reactie weten meldingen over onrechtmatig gebruik altijd te onderzoeken, maar dat volledige controle "niet haalbaar is". Eerder deze maand schreef het onderzoeksplatform dat het ministerie van Landbouw jarenlang tegenover Brussel verzweeg dat fraude met landbouwpercelen wijdverspreid is in Nederland.

De onderzoeksjournalisten baseerden zich op interne e-mailwisselingen verkregen via de wet open overheid. Minister Adema zei in een reactie dat het om "stevige beschuldigingen" ging en dat hier onderzoek naar wordt gedaan.