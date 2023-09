Burgemeester Aboutaleb: 'Sloten van tranen' om omgebrachte Rotterdammers

De burgemeester heeft geprobeerd hen een hart onder de riem te steken. "Er waren kinderen in de leeftijd van mijn eigen dochter. Ik voel me vrij om zo iemand een stevige knuffel te geven. Als burgervader vind ik dat je dat moet doen."

Aboutaleb heeft gesproken met klasgenoten van Romy en met een vriendin van de tiener die in het huis aanwezig was toen het drama zich voltrok. "Zij kunnen nauwelijks uit hun woorden komen."

De 32-jarige Fouad L. wordt verdacht van het doodschieten van zijn buurvrouw Marlous en haar dochter Romy in hun huis aan het Heiman Dullaertplein. De 39-jarige moeder overleed ter plekke, haar 14-jarige dochter bezweek later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Buurtbewoonster Francesca Alves Lopez zegt tegen de NOS dat haar kleinkinderen vroeger speelden met de tweeling van Marlous bij het speeltuintje in de straat. "Het waren hele vrolijke, lieve meisjes. Ik kan het niet geloven. Hun moeder was een gezellige vrouw."

Ladan Motaref van een kapsalon aan het Heiman Dullaertplein zegt dat ze in shock is. "Ik denk dat dat nog wel een paar dagen zal duren." De politie sloot gisteren de straat af en mensen moesten binnen blijven. De angst bestond dat verdachte Fouad L. nog terug naar huis zou keren. Motarefs kapsalon stroomde vol met buurtbewoners. "'s Avonds laat mochten we pas naar buiten."

Later in de middag bezocht burgemeester Aboutaleb een herdenking bij het gezondheidscentrum in Rotterdam-Zuid waar het derde slachtoffer, de 43-jarige Jurgen Damen, werkte als huisarts. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge was daar ook aanwezig. Het slachtoffer was zijn huisarts.

"Hij was een geweldige dokter", zegt De Jonge, die eraan toevoegt dat je in de hele stad merkt dat het veiligheidsgevoel van Rotterdammers geschokt is. "Je kent allemaal wel iemand die werkt in het ziekenhuis, of die daar college had, of iemand in Delfshaven die het gezien heeft."

Een collega van Damen, René Baljon, zegt dat boosheid, ongeloof en verdriet overheersen in zijn team. "Jurgen was een warme, betrokken huisarts."

Vervolgens spreekt burgemeester Aboutaleb de aanwezigen toe: "Over Jurgen hoor ik fascinerend mooie verhalen over een betrokken onderwijzer in de gezondheidszorg en een betrokken wetenschapper. Wat bezielt iemand om Jurgen uit ons midden te plukken?" vraagt de burgemeester zich af, waarna zijn stem breekt. Geëmotioneerd herhaalt hij zijn vraag: "Wat bezielt zo iemand?"

Tot slot sprak Aboutaleb zijn waardering uit aan hulpverleners, waarna de aanwezigen een minuut stilte hielden.