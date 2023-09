Ajax laat KPMG 'specifieke transacties Mislintat' onderzoeken

Ajax heeft bekendgemaakt dat accountants- en adviesbureau KPMG zal optreden in het onderzoek naar de deals van de vertrokken technisch directeur Sven Mislintat. Nadere details over de onderzoeksopzet zegt de club vooralsnog niet te kunnen geven. Eerder verzocht de VEB (Vereniging van Effectenbezitters) om duidelijkheid.

Dat er een extern onderzoek zou komen was door Ajax al vermeld, kort nadat de club na onderzoek van de NOS werd geconfronteerd over het handelen van Mislintat rondom de transfer van Borna Sosa.

'Corrigerende maatregelen'

Vandaag laat Ajax weten dat KPMG die klus op zich neemt. "KPMG verricht als forensisch accountant onderzoek naar de rol en de belangen van de vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat bij specifieke transacties gedurende de periode waarin hij bij Ajax in dienst was, onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de RvC."

"Als blijkt dat er sprake was van belangenverstrengeling dan zullen er corrigerende maatregelen genomen worden met betrekking tot de interne beheersmaatregelen."

Waar het onderzoek van KPMG zich in detail op richt, is nog niet bekend. Op de vraag of de club ook de rol van de rest van de directie en de toezichthouders van de raad van commissarissen laat onderzoeken, wil Ajax geen antwoord geven.

Mislintat haalde met Sosa een speler binnen via zaakwaarnemersbureau AKA Global, dat aandeelhouder is in een bedrijf van Mislintat. Die kwestie schuurt met regels waar de beursgenoteerde club zich aan moet houden.

Forensisch onderzoek

Na het eerste gedeelte van de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd Mislintat ontslagen. Daar werd bij opgemerkt dat het onderzoek naar zijn handelen op de transfermarkt daar geen reden voor was.

Later liet de inmiddels ook vertrokken rvc-voorzitter Pier Eringa weten dat het externe onderzoek weken kon duren. In KPMG is de uitvoerder daarvan inmiddels gevonden.

De VEB (Vereniging van Effectenbezitters) eiste vorige week meer duidelijkheid over de aard van het onderzoek naar het handelen van Mislintat.