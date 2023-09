Glorieuze start Team Europa op Ryder Cup: Team Amerika compleet overlopen

Team Europa is uitstekend begonnen aan de 44ste Ryder Cup. Na de eerste dag van het prestigieuze golftoernooi leiden de Europeanen met 6,5-1,5 tegen Team Amerika. In de ochtendsessie was Europa oppermachtig en wonnen ze alle onderlinge potjes. In de middagsessie herstelde Amerika zich enigszins. Lang leken de Verenigde Staten een punt of twee te gaan inlopen, maar Europa herstelde zich in de laatste holes. Team Amerika won geen enkel duel in het zogeheten matchplay-format dat gespeeld wordt op de Ryder Cup. De anderhalve punt die de VS pakte, waren drie gelijke spelen.

Foto: 228df338-fd92-3089-810f-3ea3590bde3b - Reuters

De wekker ging vroeg in Rome. Om 7.35 uur begonnen de golfers in zonnige omstandigheden aan de eerste holes. Met langs de baan duizenden golffans die bij het openen van de poorten van de Marco Simone Golf & Country Club naar de grote tribunes renden om het beste plekje te bemachtigen. Op de tribunes heerste een voetbalachtige sfeer, waarbij vooral fans van Europese team hun continentgenoten luid toejuichten. Ook tennisser Novak Djokovic steunde het thuisteam in Italië. Hier en daar stonden plukjes fans uit de Verenigde Staten, gehuld in stars and stripes, maar ze waren ruim in ondertal. En dat was te horen. De Europese fans joelden en juichten regelmatig bij Amerikaanse afzwaaiers. Foursomes en fourballs In de Ryder Cup golft men in verschillende spelvormen, maar allemaal volgen ze het matchplay-format. Per hole krijgt het team met de minste slagen een punt. Het maakt niet uit met hoeveel slagen je verliest, een slechte bal kost je maximaal een punt. In de ochtendsessie speelden de teams volgens het foursome-format. In vier duels golfden twee spelers van beide teams met één bal, waarbij ze om de beurt een slag voor hun rekening namen. Europa domineerde. Alle vier duels werden gewonnen. De 4-0 voorsprong na de eerste ochtend, een clean sweep, was de beste start ooit voor Team Europa in de Ryder Cup.

Ryder Cup in het kort De Ryder Cup is een tweejaarlijks toernooi tussen de beste golfers uit Amerika en Europa. Hoewel de spelers geen prijzengeld ontvangen en er geen punten voor de wereldranglijst te winnen zijn, is het een van de meest prestigieuze titels in het golf. Spelers worden geselecteerd door een wisselende captain, en het wordt als grote eer gezien om uit te komen in de Ryder Cup.

In de middagsessie speelden de golfers four-ball. Beide spelers van een team spelen met een eigen bal en de beste score van het team telt. In dit format konden de Amerikanen beter meekomen met de Europeanen. Tegen het Europeaanse duo Rory McIlroy (Noord-Ierland) en Matt Fitzpatrick (Engeland) konden de Amerikanen Collin Morikawa en Xander Schauffele niks beginnen. Na zeven holes stonden ze al zes punten voor. Met een score van 5 punten op de vier na laatste hole was het voortijdig afgelopen. Maar de Amerikanen kwamen tegen het einde van de dag, in de tweede negen holes van de baan in Rome, wel beter in hun spel. Op een gegeven moment stonden de duo's Justin Thomas en Jordan Spieth, Scottie Scheffler en Brooks Koepk en Max Homa en Wyndham Clark allemaal op voorsprong. Maar die voorsprongen werden weggeven.