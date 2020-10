Koeman danst vaardig op de vulkaan: 'Messi doet alles wat ik van 'm verwacht'

Koeman: 'Ik hoop op een tweede Nederlander hier, niet acht of negen' - NOS

Waar de interlandperiodes 2,5 jaar lang piekmomenten voor hem waren, gebruikt Ronald Koeman ze sinds augustus juist om bij te tanken. Een boze vedette, afgeketste transfers, ontevreden fans; het is voor de Nederlandse trainer bij FC Barcelona dansen op een vulkaan. Maar dat gaat hem tot nu toe aardig af. Koeman kreeg Lionel Messi terug in de kruiwagen. Barça's allesbepalende ster doet volgens de 57-jarige coach "alles wat ik verwacht van een speler en aanvoerder". Iets dat anderhalve maand geleden allesbehalve vanzelfsprekend leek, toen Messi een bom in het Camp Nou deed ontploffen met een officiële vertrekeis. "Nadat ik hier tekende als trainer heb ik direct contact met Leo gezocht. Ik ben bij hem thuis geweest en heb met hem gesproken over zijn toekomst. Hij was duidelijk over zijn onvrede. Uiteindelijk is het goed gekomen en vanaf het moment dat hij aangaf 'ik ga ervoor', heeft hij alles gedaan wat ik van hem verwacht", zegt Koeman tegen verslaggever Joep Schreuder.

Koeman en Depay Koeman had graag de beschikking gehad over Memphis Depay, met wie hij uitstekend samenwerkte bij Oranje. Maar Barcelona slaagde er niet in de vereiste transfersom bijeen te krijgen. "Als je met een speler op een goede manier gewerkt hebt en je hebt een klik, denk ik dat het ook hier kan werken."

Koeman toont zich in Barcelona meedogenloos als het moet. Nog altijd gaat hij confrontaties en lastige keuzes niet uit de weg. Frenkie de Jong leed tegen Sevilla te veel balverlies en hoorde dat zijn trainer ook zeggen op de persconferentie na afloop. "Ik denk dat ik wel heb geleerd iets slimmer te zijn in mijn antwoorden in de media bij vragen over spelers, maar ik ga niet een mooi verhaal houden." Ook Antoine Griezmann werd niet gespaard. De Fransman had volgens Koeman gezien diens kwaliteiten en de kansen die hij kreeg moeten scoren tegen Sevilla. Het is de Hollandse directheid waarmee Luis Suárez eerder al te maken kreeg, zij het in zijn geval achter gesloten deuren. Koeman was degene die Suárez moest vertellen dat de 33-jarige Uruguayaan weinig toekomst meer had in Barcelona. De clubleiding vond na het dramatisch verlopen vorige seizoen dat verjonging noodzakelijk was.

Koeman haalde zeven punten uit zijn eerste drie wedstrijden bij Barcelona - Pro Shots

"In het geval van Suárez was het heel moeilijk voor hem geworden om te gaan spelen", aldus Koeman. "En dat heb ik 'm eerlijk kenbaar gemaakt. Dat vond hij moeilijk, maar ik heb totaal geen moment moeite met hem gehad. Hij heeft gewoon getraind, goed getraind. Uiteindelijk heeft hij de keuze gemaakt om weg te gaan. En ik heb ook gezegd: als je niet weggaat, om welke reden dan ook, dan ben je gewoon één van de groep. Dan bewijs je maar dat ik het verkeerd heb gezien. Hij had kunnen blijven, ja." "Ik ben goed met Luis, maar de club vond dat we moesten verjongen. Dat zie je nu ook terug in het elftal. Ansu Fati speelt, die is 17 jaar. We hebben Pedri, 17 jaar, die zijn kansen krijgt. Ronald Araújo is 21. Trincão valt veel in en is 20 jaar. En we hebben Sergiño Dest gehaald van 19. Dat zijn allemaal spelers voor de toekomst." Suárez stelde zich dus professioneel op, maar het afscheid viel de spits zwaar, getuige zijn tranen op de uitzwaaipersconferentie.

Koeman: 'Suárez heeft de keuze gemaakt, hij had kunnen blijven' - NOS

En toen roerde ook Messi zich weer, met een post op social media waarin hij zei dat zijn maatje "het niet verdiende om er zo uit gegooid te worden". Weer een explosieve situatie, die Koeman ditmaal met begrip onschadelijk maakte. "Als je iemand in de kleedkamer hebt met wie jij en je vrouw en kinderen ook buiten het voetbal samen optrekken, dan is zo'n reactie logisch", vindt Koeman. "Dat heb ik ook tegen Messi gezegd: ik begrijp dat je teleurgesteld bent en het verschrikkelijk jammer vindt dat hij weggaat, maar het zijn keuzes van de club."

Lionel Messi en Luis Suárez waren bij Barcelona twee handen op één buik - Pro Shots

Koeman weet wanneer hij de foxtrot moet dansen en wanneer de wals, op die eeuwig rokende vulkaan die Futbol Club Barcelona heet. Volgens hemzelf heeft hij "totaal geen problemen met spelers". Maar is al dat gedans, al die stress wel goed voor iemand wiens hart nog geen halfjaar geleden haperde? "Volgens de cardioloog was het geen probleem", verzekert de 57-jarige Koeman. "Het gaat goed met me, ik ben gezond. Ik had ook niet anders verwacht."