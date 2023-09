Bosz prijst functionele De Jong: 'Bal in je nek leggen is geen techniek'

Het gaat PSV nog altijd voor de wind in de eredivisie. Na het puntenverlies van AZ donderdag tegen Heracles Almelo (1-1) zijn de Eindhovenaren met de maximale score van achttien punten uit zes wedstrijden de enige koploper geworden. De ploeg van trainer Peter Bosz, die zaterdag FC Volendam op bezoek krijgt, scoort er lustig op los (twintig doelpunten) en heeft nog maar één treffer hoeven incasseren. Vooral dat laatste mag opmerkelijk genoemd worden, daar de verdediging vorig seizoen juist zo vaak de mist in ging en zich met in totaal veertig tegendoelpunten tot de achilleshiel van het elftal ontpopte. Bosz loste dat probleem op door "goede voetballers op te stellen. Want het begint altijd met de kwaliteit van de spelers". Halve waarheid Dat is natuurlijk maar de halve waarheid, want voorganger Ruud van Nistelrooij moest het doen met veelal dezelfde spelers. Bosz: "Het is duidelijk: we proberen aanvallend voetbal te spelen. Maar dat kan alleen als je je verdediging goed organiseert, met name je restverdediging. Die afstelling probeer je goed neer te zetten. We hebben niet alleen weinig tegengoals, we geven ook minder en minder kansen weg."

PSV maakt winst: 'Champions League niet per se nodig' Eredivisiekoploper PSV staat er niet alleen in sportief opzicht goed op, ook financieel gezien gaat het goed met de club. De Eindhovenaren hebben over het boekjaar 2022/2023 een nettowinst van 13 miljoen euro behaald, zo bleek tijdens de presentatie van de jaarcijfers. "We kunnen nu met iets meer vertrouwen richting de toekomst kijken", zegt financieel Jaap van Baar van PSV. Hij bestrijdt dat de club per se de inkomsten van de Champions League nodig heeft om er financieel goed voor te kunnen blijven te staan, zoals critici eind augustus vertelden. Er werd toen gesteld dat PSV te scherp aan de wind zou varen. "Die verhalen kloppen deels. Scherp aan de wind varen doen we al jaren, maar dat gebeurt financieel bewust en met ingecalculeerde risico's", aldus Van Baar. "We moeten per se Sangaré verkopen? Dat soort transfers moeten we al jaren doen. Dat is het businessmodel voor een jaar of twaalf. Maar het is onjuist dat we Champions League nodig hadden om de begroting sluitend te krijgen." "De Champions League geeft ruimte om nu te investeren", gaat Van Baar verder. "Daardoor konden we Armel Bella-Kotchap huren en Hirving Lozano kopen."

Daarbij is ook de rol van de aanvalslinie van groot belang, met topscorer Luuk de Jong voorop. Bosz: "Hij is vaak het eindstation als wij aanvallen, maar ook het beginstation als het om verdedigen gaat. Als wij het voorop goed doen met onze drie spitsen, goed druk zetten, en de middenvelders gaan goed mee in de rug van de spitsen, dan krijgen onze verdedigers het uiteindelijk minder zwaar te verduren." De Jong maakte woensdag ook weer twee doelpunten in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het waren voor de 33-jarige aanvoerder zijn 154ste en 155ste treffer in de eredivisie en daarmee liet hij Klaas Jan Huntelaar achter zich als topscorer van de Nederlandse competitie in deze eeuw.

Foto: f622ffeb-0b9c-3176-89aa-61aa000255b8 - ANP

Bosz: "Koppen is een kwaliteit van 'm, maar dat is ook zijn techniek. Zijn eerste balaanname is bijna altijd goed voor zo'n grote jongen. Het ziet er bij hem alleen niet altijd heel sierlijk uit. Maar als hij een bal moet kaatsen, is het bijna altijd goed bij hem." "En dat is gewoon techniek. Een bal in je nek leggen en dat soort gekkigheid is geen techniek voor mij. Dat mogen ze bij Touzani doen. Waar het om gaat, is die eerste balaanname. Dat die niet wegspringt. En het gaat om de eerste kaats dat die op de juiste snelheid bij je medespeler komt. Dat is voor mij techniek. En dan heeft hij een heel goede techniek." Ritme van twee duels per week Tussendoortjes bestaan niet in de visie van Bosz - de eerstvolgende wedstrijd is het belangrijkst - maar feit blijft wel dat PSV dinsdag alweer in de Champions League aan de bak moet tegen Sevilla. De verleiding zou kunnen bestaan om spelers af en toe rust te gunnen. "We proberen jongens in het ritme van twee wedstrijden per week te laten komen. Maar tegelijkertijd is onze manier van spelen intensief. Dat is gewoon zo. En daarvoor moet je fit zijn. Topfit zelfs. Anders kun je die manier van spelen niet goed uitvoeren. En dan laat ik je dus niet vanaf het begin spelen." Bekijk hieronder de interviews met Jaap van Baar, de financieel directeur van PSV:

Wellicht zal Bosz tegen FC Volendam dus wat spelers aan de kant moeten houden. Maar van onderschatting van de tegenstander, die samen met Almere City met één punt de ranglijst afsluit en bij 26 eerdere bezoeken aan het Philips Stadion niet meer dan vijf remises overhield, wil Bosz niet weten. "Dat hebben we voor het seizoen al tegen elkaar gezegd: het is natuurlijk prachtig dat je van Ajax en Feyenoord wint, maar kampioen word je juist tegen die kleinere clubs, omdat je vaker tegen die kleinere clubs speelt. En dat zijn ook drie punten. Daar hebben we van begin af aan op gehamerd. Want je zag het aan AZ gisteren: ik vond ze heel goed spelen in eerste helft, maar uiteindelijk laten ze toch twee punten liggen."