Oudste Amerikaanse senator Feinstein (90) overleden

De Democratische senator Dianne Feinstein is op 90-jarige leeftijd overleden. Feinstein was de langstzittende senator namens Californië en tevens de oudste senator in de Verenigde Staten.

Haar gezondheid ging de afgelopen jaren flink achteruit, maar van haar pensioen wilde Feinstein lang niets weten. De kritiek op haar functioneren zwol daarop aan, omdat ze geen plaats wilde maken voor jongere Democraten.

Ze was afgelopen jaar een aantal maanden afwezig in de Senaat vanwege gordelroos. Hierdoor was er in die periode één Democratische stem minder tijdens stemmingen. Het leidde tot nieuwe discussies over de hoge leeftijd van senatoren in de VS.

In die discussies werd zij vaak als voorbeeld aangehaald, samen met de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell (81). Ook hij was dit jaar langere tijd afwezig vanwege gezondheidsproblemen. Hij kwam meerdere keren niet uit zijn woorden en leek te bevriezen bij persconferenties.

In februari van dit jaar kondigde Feinstein alsnog haar pensioen aan. Ze zou zich bij de verkiezingen van 2024 niet nogmaals verkiesbaar stellen.

Invloedrijk

Tussen 1978 en 1988 was Feinstein burgemeester van haar geboortestad San Francisco. In 1992 werd ze als eerste vrouw uit Californië in de Senaat gestemd. "Generaties lang is ze een iconische Amerikaanse politicus geweest, een leider op het gebied van milieu en wapenwetgeving", schrijft The New York Times over Feinstein.

In 1994 stond Feinstein aan de wieg van het verbod op semiautomatische wapens. In 2004 werd dat besluit weer teruggedraaid tijdens de regeringsperiode van George W. Bush.

Primeurs

De politieke carrière van Feinstein was er een van primeurs. Zo gaf ze als eerste vrouw leiding aan de inlichtingencommissie en de justitiecommissie.

Volgens de wetgeving in Californië heeft de Democratische gouverneur Gavin Newsom de bevoegdheid een opvolger te benoemen. Newsom heeft beloofd een zwarte vrouw aan te wijzen als plaatsvervanger van Feinstein tot aan de verkiezingen van komend jaar. Op dit moment telt de Senaat drie zwarte senatoren. Allen zijn mannen.