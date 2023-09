Limburg stemt in met betalen extra kosten voor Maaslijn

De Provinciale Staten in Limburg stemmen in met het betalen van extra kosten voor de Maaslijn om de aanbesteding mogelijk te maken. De Provinciale Staten willen dat het Rijk meebetaalt aan het project, maar om verdere vertraging te voorkomen blijft de provincie het geld voorlopig zelf betalen.

De Maaslijn is een hoofdpijndossier van Limburg. De lijn tussen Roermond en Nijmegen moet gemoderniseerd worden omdat veel treinen op het traject vertraging hebben. Het spoor wordt gedeeltelijk verdubbeld en er gaan elektrische treinen rijden in plaats van dieseltreinen.

Doordat de plannen keer op keer worden uitgesteld, lopen de kosten op. Die worden nu geraamd op 300 miljoen euro, aanvankelijk was dit nog 155 miljoen euro. Het was de bedoeling dat de verbeterde Maaslijn in 2020 al klaar zou zijn, maar de plannen werden steeds uitgesteld. Inmiddels staat de oplevering van het project voor eind 2027 gepland.

Onvrede over houding kabinet

Eerder eisten de Provinciale Staten al dat de Maaslijn een rijksproject zou worden. Daardoor zou de rijksoverheid moeten meebetalen aan alle extra kosten. Dit is tot nu toe niet gelukt. De demissionaire regering heeft een besluit over de herverdeling van de kosten uitgesteld.

Een motie waarin de onvrede over het handelen van het kabinet werd geuit, werd vandaag door alle partijen gesteund. In de motie spreken de partijen hun teleurstelling uit over de houding van het kabinet. Dat lijkt vast te houden aan de situatie waarin Limburg moet blijven opdraaien voor de meerkosten, schrijft 1Limburg.

"We verwachten dat er voor het einde van het jaar een positief besluit is genomen over het overnemen van het project en het dragen van de meerkosten", is de boodschap die het college van Gedeputeerde Staten nogmaals moet overdragen aan het demissionaire kabinet.