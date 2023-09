'Voetbalvandalisme tegengaan kan met alcoholverbod en zitplaatsen op naam'

Er zijn nog verschillende mogelijkheden om de veiligheid in Nederlandse voetbalstadions te vergroten. Zoals een alcoholverbod op tribunes, verscherpt cameratoezicht, een betere opleiding voor stewards en het invoeren van vaste zitplaatsen op naam. Dat schrijft adviesbureau Berenschot in een rapport in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De aanbevelingen zijn extra actueel na de rellen bij Ajax-Feyenoord van afgelopen zondag. Nadat twee keer vuurwerk op het veld was gegooid, werd de wedstrijd gestaakt en bestormden honderden Ajax-aanhangers met geweld de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Berenschot vergeleek de aanpak van voetbalvandalisme in Nederland met die in Engeland en Duitsland. Het bureau concludeert dat er in Nederland heel veel mogelijkheden zijn om voetbalvandalisme te bestrijden, maar dat deze maatregelen niet worden toegepast, mogelijk omdat ze onvoldoende bekend zijn of vanwege koudwatervrees bij de autoriteiten. Niet anoniem De onderzoekers denken dat de grootste winst te behalen valt door supporters via campagnes duidelijk te maken dat zij door de aanwezige camera's niet anoniem over de schreef kunnen gaan en dat overtreders worden vervolgd en bestraft. In combinatie met tickets op naam, vaste zitplaatsen en goed opgeleide stewards kan de pakkans verder worden vergroot. Die pakkans is bepalend voor het gedrag, zo stelt het rapport.

Leren van Engeland en Duitsland Het rapport, getiteld Voetbalbeleid in Nederland, Engeland en Duitsland, onderzoekt hoe voetbalvandalisme in Engeland en Duitsland wordt aangepakt en wat Nederland daarvan kan leren. Eén van de conclusies is dat Engeland ten onrechte wordt gezien als land waar na invoering van strenge voetbalwetten alle problemen zijn verdwenen. Dat is niet zo, stelt Berenschot. De wet- en regelgeving is er niet strenger en een meldplicht wordt niet of nauwelijks opgelegd in verband met de druk op de politiekorpsen daar.