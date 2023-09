'Shakira ontdook Spaanse belasting via Nederland'

Het onderzoek dat de Spaanse justitie is begonnen naar zangeres Shakira heeft ook een Nederlandse component: een van de brievenbusfirma's die ze zou hebben gebruikt om 6 miljoen euro aan belastingen te ontduiken, bevindt zich aan de Amsterdamse Zuidas, ontdekte Het Financieele Dagblad.

Shakira heeft het al enige tijd aan de stok met de Spaanse belastingdienst. Vorig jaar eiste het Spaanse Openbaar Ministerie acht jaar cel en een boete van 23,5 miljoen euro.

De in Spanje wonende Colombiaanse zangeres wordt ervan beschuldig tussen 2012 en 2014 voor 14,5 miljoen euro aan inkomsten verborgen te hebben gehouden voor de belastingdienst. Shakira spreekt dit tegen, en zegt dat ze vooral op de Bahama's woonde en niet in Spanje.

Netwerk aan brievenbusfirma's

Deze week kwam er een tweede aanklacht bij. Het OM uit Barcelona vond bewijs dat Shakira de Spaanse schatkist voor nog eens 6,6 miljoen euro zou hebben opgelicht.

Dit zou zijn gebeurd via een netwerk aan brievenbusfirma's, gevestigd op Malta, de Britse Maagdeneilanden, de Bahama's, Liechtenstein, Panama, Luxemburg en Nederland. Volgens het FD is het in Amsterdam gevestigde Geneurope Holding via Luxemburg terug te voeren naar Shakira.

Op 20 november moet bij de rechtbank van Barcelona het proces tegen Shakira van start gaan.