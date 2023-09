Russische atleten welkom op Paralympische Spelen van 2024

Bij de Paralympische Spelen van 2024 worden Russische atleten niet volledig uitgesloten. In een stemming van het Internationaal Paralympisch Comité werd tegen een volledige ban op het Russisch team gestemd.

Op de algemene vergadering van het IPC stemden 74 leden tegen een verbod van de Russen en 65 voor. Dertien leden onthielden zich van stemming. De Paralympische Spelen zijn van 28 augustus tot en met 8 september in Parijs.

Nadat Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel, werden Russische atleten uitgesloten van deelname in veel internationale evenementen waarin sporters voor hun land uitkomen. Zo mochten er geen Russische schaatsers in actie komen tijdens de WK in Thialf eerder dit jaar. Ook op andere EK's en WK's waren de Russen niet welkom. Dat gold ook voor paralympische onderdelen.

Soepelere regels

In de afgelopen maanden versoepelden steeds meer sportbonden hun reglementen. Zo besloot de internationale zwembond Fina om Russische sporters weer toe te laten, al zwemmen ze wel onder de neutrale vlag.

Eerder deze week besloot de Europese voetbalbond UEFA om Russische jeugdteams ook weer toe te laten tot de Europese competities. De seniorenteams blijven uitgesloten van de Champions League, Europa League en Conference League.