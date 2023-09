Vernield monument voor overleden kankerpatiënten keert in maart terug

Het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten wordt volgend jaar maart herbouwd, meldt KWF Kankerbestrijding. Het monument wordt zoveel mogelijk in originele staat hersteld.

Het monument in het Koningin Wilhelminabos bestond uit tientallen glasplaten met duizenden namen van mensen die overleden aan de gevolgen van kanker. Het werd in de nacht van 18 op 19 juni verwoest. Door wie, is niet bekend.

Eind juni liet het KWF al weten dat het monument zou worden hersteld, maar toen was nog niet bekend wanneer dit zou gebeuren.

Privacy

De bouw van het nieuwe monument volgend jaar gaat een week duren. Dan is de herdenkingsplek tijdelijk niet toegankelijk. Na het incident werd opgeroepen tot bewaking. Maar dat komt er niet, zegt KWF. Volgens de stichting is er naar cameratoezicht en gps-tracking gekeken. "Maar die systemen zijn niet waterdicht", zegt een woordvoerder van KWF tegen Omroep Flevoland.

"Camera's kun je wegdraaien en je hebt te maken met privacy. We willen het laagdrempelig en toegankelijk houden." Zij hoopt er ook op dat alle media-aandacht voor de vernieling ertoe heeft geleid dat een dergelijk incident niet nog een keer voorkomt.

