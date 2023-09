Tunesische oppositieleider Ghannouchi in hongerstaking in de cel

De Tunesische oppositieleider Rached Ghannouchi gaat in hongerstaking, zo heeft zijn politieke partij Ennahda bekendgemaakt. Ghannouchi (82) zit al sinds april in de gevangenis, volgens hem uit politieke motieven.

In mei werd Ghannouchi veroordeeld tot een jaar celstraf: tijdens een toespraak bij een uitvaartceremonie had hij gezegd dat de overledene "geen tiran of leider vreest, maar alleen God". Dat werd door president Saied gezien als 'opruiing' van de Tunesiërs.

Ghannouchi, die leiding geeft aan de gematigd islamistische partij Ennahda, wordt ook nog verdacht van het samenspannen tegen het landsbestuur, samen met andere kopstukken van de oppositie. Zij zien president Kais Saied (65) als een dictator, die via een coup aan de macht is gekomen.

'Criminelen, verraders en terroristen'

Saied won in 2019 met overweldigende meerderheid de presidentsverkiezingen, maar besloot twee jaar later om het parlement te laten ontbinden, naar eigen zeggen om de economische en sociale chaos in het land te beteugelen. Sindsdien regeert Saied in zijn eentje. Vorig jaar liet hij die almacht vastleggen in een nieuwe grondwet, na een referendum waarbij burgers nauwelijks kwamen stemmen.

Zijn critici noemt Saied in het openbaar regelmatig "criminelen, verraders en terroristen". Dit jaar werden er al ruim twintig politici van de oppositie opgepakt.

Ghannouchi leefde als politicus in ballingschap tot de Arabische Lente, waarbij in 2011 de democratie werd hersteld in het land. Vanaf 2019 was hij parlementsvoorzitter, totdat het parlement door Saied werd ontbonden.