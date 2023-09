OM vervolgt schipper uit Harlingen na dood scholiere door afgebroken giek

Een 49-jarige schipper uit Harlingen wordt strafrechtelijk vervolgd voor de dood van een 12-jarige scholiere, zomer vorig jaar. Het meisje overleed doordat de giek van het zeilschip afbrak en op haar terechtkwam.

De man wordt verweten dat de giek in zodanig slechte staat was dat deze afbrak. Het fatale ongeluk gebeurde tijdens een schoolreisje van een klas uit Den Haag op de Waddenzee.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de schipper van dood door schuld. "Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de giek van het schip niet goed is onderhouden en niet op tijd vervangen is" aldus het OM.

Houtrot

Onlangs concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat de giek brak als gevolg van houtrot. In 2016 overleden drie Duitse toeristen op eenzelfde soort schip in de buurt van Harlingen door een afbrekende mast. In 2019 overkwam een medewerker op een werf in Zaandam hetzelfde. In alle gevallen was houtrot de oorzaak.

De ouders van de 12-jarige Tara stellen de rederij aansprakelijk. Met het overlijden van Tara is een 'point of no return' bereikt, vinden de ouders.