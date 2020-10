Gewonde na val van 15 meter in mergelgroeve, wilde illegaal feest houden

In Berg en Terblijt (Limburg) is een man gewond geraakt toen hij over een hek bij een mergelgroeve klom en een val maakte van zo'n 15 meter.

Volgens een woordvoerder van de politie waren meerdere jonge mannen naar het gebied rond de Bronsdaelgroeve gegaan om daar een illegaal feest te houden. Degene die als eerste over het hek klom, viel naar beneden.

De jongeren belden zelf de politie. "De jongen was flink gewond", zegt een woordvoerder van de politie. Volgens hem verklaarde de groep dat ze wilden hiken in het gebied, maar al snel bleek dat het om een illegaal feest ging. "Maar die plannen zijn dus voortijdig gestopt."

Er is niemand aangehouden.

Zorgen

De politie maakt zich grote zorgen over dit soort acties. "We begrijpen de onrust en het ongeduld van jongeren om hun leven te vieren. Maar we willen met klem benadrukken dat dit gevaarlijk gebied is, helemaal in het donker", aldus de woordvoerder.

"Er zijn groeven en flinke hoogteverschillen. Daar hebben we zorgen over, niet alleen omdat mensen daar vanwege corona illegaal feesten vieren, maar ook omdat ze zich in gevaarlijk gebied begeven."