Politie mag verdachten vanaf zondag ook in Luxemburg en België aanhouden

De Nederlandse politie mag vanaf 1 oktober verdachten tot in België en Luxemburg achtervolgen en aanhouden. En omgekeerd geldt hetzelfde. Dat hebben de drie Benelux-landen afgesproken in een verdrag dat ze gisteren hebben ondertekend. Het verdrag moet de samenwerking tussen de politiediensten in de drie landen verbeteren.

Het politieverdrag maakt het werk straks eenvoudiger en efficiënter, zegt secretaris-generaal Frans Weekers van de Benelux tegen 1Limburg. "De politie hoeft straks niet meer bij de grens te stoppen of de zaak over te dragen."

Voorheen mocht de politie alleen onder bepaalde omstandigheden de grens over om verdachten te achtervolgen. Dit betekende dat veel achtervolgingen bij de grens moesten worden gestaakt. Nu kunnen politiemensen deze altijd voortzetten zodra een Benelux-grens is overschreden.

Informatie uitwisselen

Daarnaast gaan de drie politiediensten veel meer informatie uitwisselen en krijgen ze onder bepaalde omstandigheden toegang tot elkaars databanken. Er kan dan data uitgewisseld worden zoals bijvoorbeeld bij gemengde patrouilles in de grensstreek.

Ook kunnen speciale eenheden van de diensten, zoals anti-terreur eenheden, uit een land in crisissituaties ingezet worden op het grondgebied van een van de andere landen.

'Grote stap gezet'

Met het nieuwe verdrag hopen politie, justitie en bestuurders sneller op te treden tegen bijvoorbeeld georganiseerde drugscriminaliteit. "De georganiseerde misdaad maakt geen verschil tussen de havens van Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen", zegt demissionair minister Yesilgöz van Justitie. Met het verdrag is volgens haar "een grote stap gezet in de samenwerking tussen de politiediensten van de drie landen."

In 2004 sloten de politiediensten van de drie Benelux-landen al een akkoord om samen te werken. Het verdrag werd daarna uitgebreid en aangepast. Een nieuw politieverdrag werd in 2018 ondertekend.