Minstens 52 doden bij aanslag op religieuze ceremonie Pakistan

Bij een bomaanslag op een religieuze ceremonie in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 52 doden gevallen, zo melden de lokale politie en bestuurders. Minstens vijftig mensen raakten gewond. De bom ontplofte vlak bij een moskee in Mastung, in de provincie Baluchistan. Daar werd de geboortedag gevierd van de islamitische profeet Mohammed.

Wie er achter de aanslag zit, en wie of wat het doelwit was, is nog niet bekend. Onder de doden is wel de lokale politiechef Mohammad Nawaz. Volgens een lokale politiewoordvoerder gaat het om een zelfmoordaanslag, waarbij de dader zijn bomgordel liet ontploffen vlak bij de auto van Nawaz.

Dit zijn beelden van de plek na de aanslag: