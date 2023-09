Vanavond op tv: Wat was er bekend over verdachte Rotterdam? • 'Helder inkomensbeleid nodig' • Aardappelen wel of niet rooien?

Rotterdam: wat was er bekend over verdachte? De verdachte Fouad L. van de schietpartijen in Rotterdam stond op het punt om arts te worden, maar moest eerst een psychologisch onderzoek afronden voordat hij zijn bul in ontvangst kon nemen. Het onderzoek was ingesteld naar aanleiding van waarschuwingen van het Openbaar Ministerie over het zorgwekkende gedrag van L.. Ook de buurt zou meerdere malen over hem hebben geklaagd. Wie is er verantwoordelijk voor een buurtbewoner die verward gedrag vertoont?

'Helder inkomensbeleid nodig' De overheid moet bestaanszekerheid landelijk aanpakken. Er is structureel beleid nodig dat ervoor zorgt dat mensen kunnen rondkomen en kunnen meedoen aan de maatschappij. Mensen moeten weten waar ze op kunnen rekenen, met meer duidelijkheid en simpele regelingen. Want nu bestaat er een doolhof aan regelingen. Dat is de conclusie van de Commissie Sociaal Minimum. Te gast is de voorzitter van de commissie: Godfried Engbersen.