Geen concreet bewijs tegen Biden op eerste hoorzitting over afzettingsprocedure

Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigen hebben een eerste hoorzitting gehouden over de vraag of er een afzettingsprocedure moet worden gestart tegen president Biden. De eerste getuigen die werden gehoord zeiden dat daar niet genoeg bewijs voor is. Het is bovendien zeer de vraag of afzetting politiek haalbaar is.

De zittingen richten zich op de bemoeienis van familieleden op het werk van Biden, vicepresident onder Barack Obama van 2009 tot 2017 en sinds 2021 zelf president. Vooral zijn zoon Hunter zou geld hebben verdiend door de illusie te wekken dat hij toegang tot zijn vader kon bieden.

Zo presenteerden de Republikeinen Chinese betalingen aan Hunter Biden met als postadres de woning van zijn vader, volgens hen bewijs dat Biden senior ervan geprofiteerd had. Bidens advocaat reageerde meteen met de boodschap dat de woning van zijn vader destijds officieel het adres van Hunter was. Hij sprak van leugens "die meteen vervliegen als de feiten gepresenteerd worden".

'Onvoldoende bewijs'

Een getuigen-deskundige die de Republikeinen hadden opgeroepen was ook niet overtuigd dat er nu voldoende bewijs is tegen Biden. Zelfs al mocht zijn zoon toegang tot zijn vader hebben verkocht, dan is er nog geen bewijs dat zijn vader daarvan wist of ervan geprofiteerd heeft.

"Ik geloof niet dat het huidige bewijs voldoende is voor een impeachment", vatte rechtsgeleerde Turley zijn twijfel samen in de hoorzitting, die in totaal 6 uur duurde.

"Ze hebben geen flardje bewijs", zei de belangrijkste Democraat in de commissie, Raskin. "Als ze een smoking gun hadden gehad, of zelfs maar een lekkend waterpistool, dan zouden ze dat gepresenteerd hebben. Maar ze hebben niks."

Geen kans van slagen

Zelfs al zouden Republikeinen in het Huis impeachment van Biden willen, dan is het nog maar de vraag of ze genoeg stemmen hebben. Ze hebben er een kleine meerderheid van 221 tegen 212, maar lang niet alle Republikeinen lijken zo'n maatregel te steunen. Het is helemaal onwaarschijnlijk dat er wordt ingestemd met een afzettingsprocedure in de Senaat, waar de Democraten met 51 tegen 49 in de meerderheid zijn.

Om een afzettingsprocedure te starten is in het Huis een simpele meerderheid nodig, in de Senaat moeten daarna twee derde van de leden ermee instemmen. Er is nog nooit een Amerikaanse president weggestemd door het Congres: Richard Nixon vertrok toen impeachment dreigde, de presidenten Andrew Johnson, Bill Clinton en Donald Trump overleefden stemming in de Senaat, die laatste zelfs twee keer.

Democraten menen dat de Republikeinen de procedure uit wrok tegen Biden zijn begonnen, omdat er momenteel meerdere rechtszaken lopen tegen diens voorganger Trump. Die Republikein geldt als de belangrijkste uitdager van Biden voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

'Extremistische beweging'

President Biden haalde gisteren tijdens een bezoek aan Arizona hard uit naar zijn voorganger. De Democraat was in de swing state voor een huldiging van de 5 jaar geleden overleden Republikeinse senator McCain.

"De MAGA-aanhangers vormen een extremistische beweging die de kernwaarden van onze democratie niet deelt", waarschuwde hij in een verwijzing naar Trumps slogan Make America Great Again. "Niet alle Republikeinen hangen die ideologie aan, maar hun partij wordt geïntimideerd door MAGA-extremisten."

Biden noemde politiek geweld en bedreiging onaanvaardbaar, zoals Trumps recente suggestie dat chefstaf Milley als verrader geëxecuteerd moest worden omdat hij zich negatief over de oud-president had uitgelaten. "De meeste Republikeinen zullen daar niet achter staan, maar hun stilte is oorverdovend. Bijna niemand van hen sprak zich uit tegen die weerzinwekkende opmerkingen."