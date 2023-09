Doorzetter Thorsdottir blijft ondanks tegenslagen dromen van Parijs

"Ik ben op mijn nek gevallen, wat een soort van whiplash-effect had. Mijn achillespezen gingen vervelend doen. Mijn enkels staan altijd op scherp. En ik heb een handziekte gekregen." Eythora Thorsdottir (25) geldt al jaren als een vaste waarde in de Nederlandse turnploeg. Toch prijst ze zich gelukkig dat ze deel uitmaakt van de selectie, die komende week tijdens de WK in Antwerpen een olympisch teamticket hoopt te bemachtigen. De aanloop naar de WK verliep voor Thorsdottir verre van vlekkeloos. "Ik ben blij met de fitheid die ik nu heb. Het had ook zomaar anders kunnen zijn. Het is echt een rollercoaster geweest." In het voorjaar deelde Thorsdottir nog in de Nederlandse feestvreugde tijdens de EK, waar ze met het team een bronzen medaille veroverde en individueel als zesde eindigde in de meerkampfinale. Maar tijdens het toernooi speelden de enkels haar al parten. In de maanden die volgden kwam daar nog een waslijst aan blessures bij.

Eythora Thorsdottir doet in Antwerpen voor de vijfde keer mee aan de WK turnen. "Ik hoop dat we iets moois neer kunnen zetten met de ploeg. Daarna heb ik een jaar om fit te worden." - NOS

De ziekte van Dupuytren verandert het bindweefsel in haar hand, wat leidt tot pijnplekken. "Normaal krijg je dat pas op latere leeftijd. Ik weet niet of het erfelijk is, mijn vader heeft het ook. Maar het zit heel erg in de weg. En ik kom er niet vanaf." De ziekte speelt Thorsdottir op dit moment vooral parten op het toestel sprong. Het intapen van haar hand biedt verlichting. "En ik heb er een cortisonespuit in laten zetten. Daarmee hoop ik dat het stabiel blijft. Maar het gaat in ieder geval niet beter worden. Ik ben heel blij dat ik op brug geen pijn heb. Want dan wordt turnen erg lastig." Inmiddels is de angst, dat de ziekte van Dupuytren een acuut einde zou van haar carrière betekenen, bij Thorsdottir verdwenen. "Op dit moment zie ik geen grote bedreiging. Maar er kunnen wel meer plekjes komen. En ik kan er niet constant een spuit in laten zetten, dat is niet gezond. Dus in dat geval moeten we trucjes gaan bedenken om het soepel te houden."

WK turnen live bij de NOS De WK turnen in Antwerpen zijn van 30 september tot en met 8 oktober. De NOS doet live verslag van het evenement vanaf dinsdag 3 oktober. Bekijk hieronder het uitzendschema: Dinsdag 3 oktober, 19.30 tot 22.45 uur op NOS.nl en in de NOS-app: landenwedstrijd mannen Woensdag 4 oktober, 19.30 tot 22.05 uur op NOS.nl en in de NOS-app: landenwedstrijd vrouwen Donderdag 5 oktober, 19.30 tot 22.40 uur op NOS.nl en in de NOS-app: meerkampfinale mannen Vrijdag 6 oktober, 19.30 tot 22.00 uur op NOS.nl en in de NOS-app: meerkampfinale vrouwen Zaterdag 7 oktober, 14.00 tot 17.47 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app: toestelfinales Zondag 8 oktober, 14.00 tot 18.00 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app: toestelfinales

Ondanks de rommelige aanloop lukte het Thorsdottir om zich in de WK-ploeg te turnen. "Op doorzettingsvermogen, maar ook door goede keuzes te maken met mijn coaches. We doseren in mijn programma. En zij geven mij het zelfvertrouwen dat het wel goed komt en dat ik het kan." Thorsdottir realiseert zich dat ze door alle tegenslagen is teruggeworpen in haar trainingsopbouw naar de WK. "Ik had hier met een groter programma willen staan en nóg fitter willen zijn. Ik moet me hierbij neerleggen. Maar ik hoop dat ik die fitheid voor de Olympische Spelen bewaar." Olympische droom Want ook Thorsdottir heeft nog een olympische droom. Samen met het team wil ze zich tijdens de WK kwalificeren voor 'Parijs'. Dat doel heeft ze nadrukkelijk gesteld. En daar doen een handziekte en een reeks blessures niets aan af. "Stoppen zou voor mij een té gemakkelijke keuze zijn. Je wilt kijken hoe ver je komt, er alles aan hebben gedaan. Anders stop ik niet 'met vrede'."

