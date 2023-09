Wekdienst 29/9: Verdachte Rotterdam naar rechter-commissaris • Werkbezoek Rutte in Groningen

Eerst het weer: het wordt 18 tot 22 graden. Er is veel bewolking aanwezig en er kan soms wat regen vallen. Pas later op de dag klaart het vanuit het westen op. De matige zuidenwind draait in de loop van de dag naar een westelijke richting.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier waar aan het spoor gewerkt wordt.

Wat kun je vandaag verwachten?

De verdachte van de dubbele schietpartij in Rotterdam, Fouad L., moet later vandaag verschijnen voor de rechter-commissaris, die moet beslissen of de politie hem langer mag vasthouden. Dat lijkt een formaliteit. De verdachte werkt volgens de politie mee aan het onderzoek.

Demissionair premier Mark Rutte gaat naar Groningen voor een werkbezoek. Op basisscholen spreekt hij met leerlingen over de impact van aardbevingen.

Oud-staatssecretaris Frans Weekers wordt door het parlementaire enquêtecommissie verhoord. Hij was staatssecretaris voor de VVD toen de Bulgarenfraude aan het licht kwam. Hierna beloofde hij de strijd tegen toeslagen strenger te maken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt een snelle raming van de inflatie in september bekend.

Wat heb je gemist?

Het was een gitzwarte dag voor Rotterdam. Op twee plekken zijn schietpartijen geweest, waarbij drie doden zijn gevallen: een vrouw van 39, een meisje van 14 en een man van 43. Bij het Erasmus MC is de 32-jarige Rotterdammer Fouad L. aangehouden.

In een mail aan het Erasmus MC in Rotterdam waarschuwde het Openbaar Ministerie voor L. Niet alleen zijn veroordeling voor dierenmishandeling, maar ook zijn "zorgwekkend gedrag" kwam in de mail ter sprake.

L. zou "halfnaakt in de tuin op een stapel bladeren" liggen, hard schreeuwen en lachen en "psychotisch gedrag" vertonen. Tijdens een doorzoeking van zijn telefoon vond het OM beelden waarop mensen "met messteken om het leven" worden gebracht, evenals nazistische en rechts-extremistische afbeeldingen. In een politieverhoor vertelde hij dat hij een alcoholverslaving en depressies heeft, aldus het OM in de mail.

Lees hier wat we nu weten over de schietpartijen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het leven wordt steeds zwaarder voor Brazilianen langs de rivieren in de Amazone. Door de aanhoudende, extreme droogte is het waterpeil al meters gezakt. Dat heeft rampzalige gevolgen voor de vissen, waar veel inwoners van afhankelijk zijn.

Bekijk de beelden: