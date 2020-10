Zweden is de proeftuin van China’s assertieve buitenlandpolitiek

In 2018 worden in het holst van de nacht drie Chinese toeristen hardhandig op straat gezet in het centrum van Stockholm. Beelden van de uitzetting spelen daarna een grote rol in de diplomatieke rel die oplaait tussen China en Zweden.

Vroeger was China in zichzelf gekeerd, nu zoekt het land op alle fronten naar manieren om de macht uit te breiden en de kracht te laten zien. In verschillende landen wordt de nieuwe, assertieve buitenlandpolitiek 'uitgeprobeerd'. Deskundigen leggen in dit verhaal uit hoe China daarbij te werk gaat.

"Zweden is de kanarie in de kolenmijn voor China", zegt Jerker Hellstrom, directeur van het Zweedse centrum voor Chinastudies. Zweden wordt als proeftuin gezien, concludeert hij na gesprekken met Chinese diplomaten. "Zij zeggen dat ze verschillende politieke experimenten uitvoeren in verschillende landen."

Dat experimenteren gebeurt over de hele wereld, merkt China-deskundige Fergus Hanson. "China zoekt naar een nieuwe balans in de relatie tussen landen. Daarvoor zoekt China de grens op."

Het ene incident met het hostel in Zweden is maar een schakel in een geopolitieke strijd die al jaren duurt. In 2015 verdwijnt de kritische Chinees-Zweedse boekhandelaar en schrijver Gui Minhai in Thailand. Maanden later duikt een video op waarin hij afstand doet van Zweedse bescherming en hij beweert zich vrijwillig te hebben overgegeven aan de Chinese autoriteiten. Hij wordt veroordeeld tot 10 jaar cel.

Zweden beschuldigt China van mensenrechtenschending. Als respons stuurt China een agressieve ambassadeur naar het Scandinavische land. "We hebben goede wijn voor onze vrienden, en jachtgeweren voor onze vijanden", dreigt die ambassadeur in een interview. De boodschap: China, dat lang in zichzelf gekeerd was, deinst voor niemand terug.