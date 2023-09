Wat weten we nu over de schietpartijen in Rotterdam

Een vreselijk drama gistermiddag in Rotterdam: bij schietpartijen in een huis en in het Erasmus MC vielen drie doden. De verdachte is gearresteerd.

Een overzicht van wat we nu weten.

Wat is er gebeurd?

Even voor half drie 's middags kwamen er bij de politie in Rotterdam meerdere meldingen binnen over incidenten in de stad. Er is sprake van schietpartijen in een huis aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven en in het Erasmus MC in het centrum. De twee locaties liggen niet ver van elkaar.

Bij de schietpartijen komen drie mensen om, twee bewoners van het huis in Delfshaven en een arts/docent van het Erasmus MC.

Op beide locaties was ook brand gesticht. Er zijn berichten dat de verdachte daarbij gebruik heeft gemaakt van molotovcocktails, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Hulpdiensten gaan massaal ter plaatse. Vooral bij het Erasmus MC is sprake van een chaotische situatie. Eerst wordt gemeld dat een verdachte op een motor is gevlucht. Later lijkt het erop dat hij nog binnen is. Speciale eenheden gaan de gebouwen in op zoek naar de verdachte. Medewerkers, patiënten en andere aanwezigen komen in paniek naar buiten.

Wie zijn de slachtoffers?

In het huis aan het Heiman Dullaertplein worden een vrouw van 39 en haar dochter van 14 neergeschoten. De vrouw overlijdt ter plekke. Het meisje wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Na enkele uren bezwijkt ze aan haar verwondingen.

Het slachtoffer in het Erasmus MC is een man. Hij wordt in een leslokaal doodgeschoten. Er zou meerdere keren gericht op hem zijn geschoten. In eerste instantie meldt de politie dat het gaat om een man van 46, later wordt dat gecorrigeerd: het slachtoffer was 43.

De man gaf les aan het Erasmus MC, maar werkte ook twee dagen in de week in een huisartsenpost op Katendrecht. Die post blijft tot en met maandag dicht.

Wat weten we over de verdachte?