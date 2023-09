Zweedse premier wil hulp van leger in strijd tegen bendegeweld

De Zweedse premier Kristersson wil de hulp van het leger inschakelen om een einde aan te maken aan het bendegeweld in het land. Eerder deze week werden er in een tijdsbestek van een paar uur drie mensen gedood: twee in de hoofdstad Stockholm en één in een dorp ten noorden van de stad. Een vrouw kwam in dat dorp om het leven bij een explosie bij haar huis. Zij woonde naast een bendelid en zou niets met de bende te maken hebben gehad.

In een tv-toespraak zei Kristersson dat de bendes moeten worden opgespoord en "verslagen". Hij beloofde ook "krachtige en baanbrekende maatregelen" om het bendegeweld een halt toe te roepen.

Volgens de Zweedse omroep SVT zijn deze maand elf mensen omgekomen bij bendegeweld, het hoogste aantal sinds december 2019. Vier mensen hebben volgens de omroep geen enkele link met de bendes. "Zweden heeft nog nooit zoiets gezien. Geen enkel ander land in Europa maakt dit mee", zei Kristersson.