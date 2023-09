Zweedse premier wil hulp leger tegen bendegeweld, 'we zijn naïef geweest'

In Zweden werden vorig jaar 61 mensen doodgeschoten, veel meer dan in buurlanden Denemarken (2 mensen) en Noorwegen (3 mensen). Met in totaal 116 moorden afgelopen jaar, op een bevolking van ruim 10 miljoen mensen, is Zweden een stuk gewelddadiger dan Nederland (met 142 moorden op een veel grotere bevolking).

De Zweedse premier Kristersson wil de hulp van het leger inschakelen om een einde aan te maken aan het bendegeweld in het land. Eerder deze week werden er in een tijdsbestek van een paar uur drie mensen gedood: twee in de hoofdstad Stockholm en één in een dorp ten noorden van de stad. Een vrouw kwam in dat dorp om het leven bij een explosie bij haar huis. Zij woonde naast een bendelid en zou niets met de bende te maken hebben gehad.

Verslaggever Tjade Michels in Zweden:

"Deze geweldsspiraal is al zo'n tien jaar aan de gang, en begon in de gesegregeerde buitenwijken van grote steden. Daar wonen vrijwel alleen maar migranten en hun kinderen. Jongeren uit die wijken vormden samen bendes, maar komen sindsdien ook steeds in wisselende samenstellingen met elkaar in conflict. En dat gebeurt nu ook in andere plekken in het land: in dorpen en in kleinere steden waar nauwelijks migranten wonen.

Een recente ontwikkeling is dat minderjarigen nu worden geronseld als moordenaars. Zij schieten onnauwkeurig in het rond, waardoor er ook steeds meer onschuldige slachtoffers vallen: mensen die in hun bed liggen te slapen of in een café zitten. Een andere ontwikkeling is dat er steeds meer familie van criminelen wordt vermoord, zoals hun ouders of kinderen.

De premier zegt nu dat ze naïef zijn geweest op het gebied van migratie en integratie. Hij zegt: we hebben ervoor gezorgd dat er in bepaalde wijken een speelveld is ontstaan waarop criminelen ongestoord kinderen kunnen opleiden tot moordenaars. Onder Zweden is er hierover veel frustratie en angst, en er is dan ook veel steun voor de regering om harder op te treden. Ook onder linkse mensen.

Vanuit wetenschappelijke hoek komt echter ook wel een tegengeluid: alleen hard optreden is niet genoeg, zeggen zij: waarom probeer je niet te voorkomen dat kinderen bij zulke bendes willen horen?"