Gouden Griffel voor Edward van de Vendel en Anoush Elman

De Gouden Griffel, de belangrijkste literatuurprijs voor kinderboeken, gaat dit jaar naar het boek Misjka, geschreven door Edward van de Vendel en Anoush Elman. Dat meldt boekenorganisatie CPNB. Het boek is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een gezin dat vanuit Afghanistan naar Nederland is gevlucht.

Dochter Roya vindt dat er in hun Nederlandse huis ook een huisdier thuishoort, en dat wordt een konijn met de naam Misjka. Het meisje vertelt al haar verhalen over de vlucht uit haar land. Maar op een dag is Miskja opeens verdwenen.

"Van de Vendel en Elman schetsen een ontroerend beeld, waarin de liefde van de gezinsleden voor elkaar én voor hun huisdier duidelijk voelbaar is", zegt de jury. "Misjka is een actueel en ontroerend familieverhaal, subliem en op pakkende wijze geschreven door Van de Vendel en Elman."

Het is voor het eerst dat Van de Vendel een Gouden Griffel wint. Wel kreeg hij al veertien keer een Zilveren Griffel. Elman, het pseudoniem van Ramin Kawous, kwam vanuit Afghanistan naar Nederland. Zijn verhalen vormden de basis voor Misjka en een ander boek dat hij samen met Van de Vendel schreef: De gelukvinder.

Gouden Penseel

Het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek, is dit jaar voor Djenné Fila. Zij illustreerde het boek Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen dat geschreven is door Joukje Akveld. In dat boek vertellen 29 dieren wat ze van 200.000 jaar geleden tot nu hebben gezien.

"De illustraties raken en geven letterlijk en figuurlijk kleur aan de informatie", zegt de jury. "Ze geven sfeer, zijn afwisselend en gevoelig en dienen niet alleen als ondersteuning. In het boek gaan de illustraties een synergetische relatie aan met de tekst. En dat is wat je wilt bij het toekennen van het Gouden Penseel: dat illustraties niet alleen een artistieke waarde uitstralen en vernieuwend zijn, maar dat ze in combinatie met de tekst ook een toegevoegde waarde hebben."

Aan beide prijzen is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Vanavond worden de prijzen uitgereikt op het Kinderboekenbal.