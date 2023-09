OM waarschuwde Erasmus MC voor 'psychotisch gedrag' en veroordelingen schutter

In een mail aan het Erasmus MC in Rotterdam waarschuwde het Openbaar Ministerie voor de verdachte Erasmus-schutter Fouad L. Niet alleen zijn veroordeling voor dierenmishandeling, maar ook zijn "zorgwekkend gedrag" kwam in de mail ter sprake. L. zou "halfnaakt in de tuin op een stapel bladeren" liggen, hard schreeuwen en lachen en "psychotisch gedrag" vertonen. Tijdens een doorzoeking van zijn telefoon vond het OM beelden waarop mensen "met messteken om het leven" worden gebracht, evenals nazistische en rechts-extremistische afbeeldingen. In een politieverhoor vertelde hij dat hij een alcoholverslaving en depressies heeft, aldus het OM in de mail.

Lees in dit artikel wat we nu weten over de gebeurtenissen in Rotterdam.

"Ik ga ervan uit dat dit bijdraagt aan uw beslissing of betrokkene in aanmerking komt voor het basisartsdiploma", zo besluit het OM de mail, die tussen januari en mei van dit jaar is verstuurd. Het OM bevestigt tegenover de NOS de authenticiteit van de mail, die door L. zelf op het anonieme webforum 4Chan is gepost. "Ze waren boos dat ik ermee weg kwam", schrijft hij over aantijgingen van dierenmishandeling, waarvoor hij deels werd vrijgesproken. Bekijk een overzicht van de gebeurtenissen in Rotterdam van gisteren:

Bij twee schietincidenten in Rotterdam zijn drie mensen omgekomen, een vrouw van 39, haar dochter van 14 en een man van 43. Een verdachte is opgepakt. Burgemeester Aboutaleb betitelde de incidenten van vandaag als een gitzwarte dag. - NOS