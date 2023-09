Mourinho met AS Roma in diepe crisis na pijnlijk verlies bij Genoa

AS Roma is na de 4-1 nederlaag bij Genoa pas terug te vinden op de zestiende plaats in de Serie A. De ploeg van trainer José Mourinho heeft slechts vijf punten uit de eerste zes competitieduels verzameld.

Albert Gudmundsson, oud-speler van PSV en AZ, maakte de openingstreffer van Genoa. Hij rondde af na goed voorbereidend werk van Kevin Strootman. Bryan Cristante maakte gelijk namens AS Roma, maar Mateo Retegui zette Genoa opnieuw op voorsprong.

Morten Thorsby, voormalig speler van sc Heerenveen, en Junior Messias brachten AS Roma in de tweede helft met doelpunten nog meer in de problemen. Rick Karsdorp bleef het hele duel op de bank bij de Romeinen.